CANAL RCN
Colombia

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

El doble homicidio ocurrió a las afueras de un reconocido gimnasio, donde dos hombres fueron atacados por sujetos armados.

Sicariato de empresario y su escolta en exclusiva zona del norte de Bogotá a la salida de un gimnasio
Foto: captura de video suministrado a Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
06:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este miércoles 11 de febrero, en plena vía pública, sobre la calle 85 con carrera séptima, en el norte de Bogotá, dos hombres fueron interceptados y atacados con armas de fuego.

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río
RELACIONADO

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río

Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala y quedaron tendidos sobre el andén. Organismos de socorro llegaron al lugar de los hechos e iniciaron las respectivas labores de reanimación.

Aunque los dos hombres fueron trasladados a la Clínica Country, fallecieron por la gravedad de las heridas.

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida

Asesino de empresario y su escolta en la calle 85 iba con traje y corbata

La Policía informó que el sicariato ocurrido en la séptima con 85 fue un hecho planeado, ocurrió cuando los dos hombres salían del gimnasio.

Un sicario vestido de corbata de traje y corbata, al momento que salen dos personas del gimnasio, en la séptima con 85, genera disparos con arma de fuego

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, “esa persona después sale a la séptima se monta en una motocicleta y se fugan del lugar en esa motocicleta”

Fue a las 3:45 el lamentable hecho. Sabemos que es un empresario y tenía un escolta, un miembro de la Policía en retiro desde 2021.

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y patadas a un policía a plena luz del día en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y patadas a un policía a plena luz del día en Bogotá

El crimen de empresario y su escolta fue planificado

Podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes (…) un acto sicarial totalmente planeado.

Asimismo, Cristancho aseguró que “haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, que planearon la forma de caracterizar el sicario porque estaba de corbata y así mismo donde buscar una motocicleta también está totalmente planeado”.

Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado
RELACIONADO

Revelan cuáles son los lugares de Bogotá donde más roban celulares: cuidado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

El Carmen decreta toque de queda: medidas de seguridad tras hechos violentos en Norte de Santander

Asesinatos en Colombia

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

Otras Noticias

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Ranking reveló las mejores universidades para estudiar un MBA a nivel mundial y destacan dos colombianas.

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Desde el Distrito advierten falta de competencia y posibles riesgos constitucionales frente a la iniciativa aprobada por el Cabildo.

La casa de los famosos

Manuela Gómez recibe castigo tras incumplir regla en La Casa de los Famosos Colombia

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas

Estados Unidos

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas