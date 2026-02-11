Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

En horas de la tarde de este miércoles 11 de febrero, en plena vía pública, sobre la calle 85 con carrera séptima, en el norte de Bogotá, dos hombres fueron interceptados y atacados con armas de fuego.

Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala y quedaron tendidos sobre el andén. Organismos de socorro llegaron al lugar de los hechos e iniciaron las respectivas labores de reanimación.

Aunque los dos hombres fueron trasladados a la Clínica Country, fallecieron por la gravedad de las heridas.

RELACIONADO Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida

Asesino de empresario y su escolta en la calle 85 iba con traje y corbata

La Policía informó que el sicariato ocurrido en la séptima con 85 fue un hecho planeado, ocurrió cuando los dos hombres salían del gimnasio.

Un sicario vestido de corbata de traje y corbata, al momento que salen dos personas del gimnasio, en la séptima con 85, genera disparos con arma de fuego

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, “esa persona después sale a la séptima se monta en una motocicleta y se fugan del lugar en esa motocicleta”

Fue a las 3:45 el lamentable hecho. Sabemos que es un empresario y tenía un escolta, un miembro de la Policía en retiro desde 2021.

El crimen de empresario y su escolta fue planificado

Podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes (…) un acto sicarial totalmente planeado.

Asimismo, Cristancho aseguró que “haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, que planearon la forma de caracterizar el sicario porque estaba de corbata y así mismo donde buscar una motocicleta también está totalmente planeado”.