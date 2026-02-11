¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

Ser jurado de votación en Colombia no solo implica una responsabilidad democrática, también otorga beneficios laborales y académicos definidos por la ley. En cada jornada electoral, miles de ciudadanos son seleccionados para cumplir esta función clave en el desarrollo de los comicios, por lo que es fundamental conocer qué beneficios reciben, cuál es el horario y qué tareas deben cumplir durante el día de votación.

De acuerdo con el Código Electoral, los jurados de votación son ciudadanos designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar la transparencia y correcto desarrollo del proceso electoral. Su labor comienza antes de la apertura de las urnas y finaliza únicamente cuando concluye el escrutinio y se entregan todos los documentos oficiales.

Beneficio por ser jurado de votación en Colombia

Uno de los principales incentivos para quienes cumplen esta función está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral. La norma establece que los jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, el cual debe ser otorgado por el empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral.

Este beneficio es obligatorio y no puede ser condicionado. El Ministerio del Trabajo ha reiterado que los empleadores deben conceder este descanso sin descuento salarial ni exigencia de reposición del tiempo. Negar este derecho puede constituir una infracción laboral y derivar en sanciones administrativas.

En el caso de las elecciones de Consejos de Juventud, los menores de edad que actúen como jurados reciben un beneficio académico adicional: 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio, lo que representa un incentivo importante para los estudiantes.

Es clave aclarar que el Estado no cubre alimentación ni transporte. El presupuesto asignado a la Registraduría no contempla estos gastos, por lo que cada jurado debe llegar por sus propios medios al puesto de votación y llevar su alimentación durante la jornada.

Horario y funciones del jurado de votación

Los jurados de votación deben presentarse en el puesto asignado a las 7:00 a. m., antes de la apertura oficial de las mesas. Su permanencia es obligatoria durante toda la jornada y solo pueden retirarse una vez finalice el escrutinio y se entregue el material electoral completo al delegado de la Registraduría.

Las funciones asignadas son fundamentales para el desarrollo del proceso electoral. Entre ellas se encuentran:

Verificar el documento de identidad de los ciudadanos en el formulario E-10.

Registrar los datos de cada votante en el formulario E-11.

Firmar y entregar la tarjeta electoral correspondiente.

Custodiar permanentemente la urna.

Expedir el certificado electoral al sufragante, cuando aplique.

Realizar el escrutinio de mesa una vez cerrada la votación.

Registrar los resultados en los formularios oficiales.

Entregar los pliegos electorales y documentos al delegado del puesto.

El retiro del puesto solo es posible cuando se haya completado todo el proceso y recibido los formularios E-17 y E-18, que certifican la entrega correcta del material.

Ser jurado de votación es una tarea exigente, pero esencial para la democracia colombiana. Conocer los beneficios, horarios y responsabilidades permite a los ciudadanos cumplir su labor con mayor claridad y respaldo legal.