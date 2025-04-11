Esta es la imagen del conductor del carro blanco que mató a dos motociclistas en Bogotá

No aparece el hombre que aparentemente conducía el vehículo particular que provocó un trágico accidente, donde dos motociclistas fallecieron en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

El abogado de las víctimas dice que no se practicaron pruebas de alcoholemia en los ocupantes del vehículo.

Esta persona se entregue de manera inmediata.

Siguen buscando a supuesto conductor elegido que provocó grave accidente

Han pasado cuatro días del grave accidente que dejó dos motociclistas muertos en Engativá y aún no aparece el hombre de blanco que salió de un bar con esta pareja y que después, luego del hecho, estaba en el suelo herido.

A una inexistencia de un procedimiento de captura que tuvo que realizar la Policía Nacional que no se realizó.

Las víctimas no se explican cómo huyó del lugar sin que nadie lo viera, dudan de que estuviera sobrio.

¿Pareja que contrató a conductor elegido tiene responsabilidad?

Según la defensa de víctimas, sí hay una responsabilidad indirecta por parte de la pareja que delegó la conducción del carro.

Es clara la responsabilidad penal y civil que se derivan de estos hechos. Nunca fueron puestas a disposición de la Fiscalía o de un juez de control de garantías.

El supuesto conductor elegido era un conocido. Autoridades investigan si el carro tiene que ver en piques ilegales. Los afectados reclaman celeridad y justicia.