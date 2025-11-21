¿Dejará de operar Aeropuerto El Dorado por las fuertes lluvias? Así está la terminal tras las inundaciones internas

El aguacero que cayó este viernes 21 de noviembre sobre Bogotá dejó impactos en varios sectores de la ciudad, especialmente en la zona occidental.

El fenómeno climático no solo afectó calles y barrios de localidades como Engativá, Barrios Unidos, Suba y Teusaquillo, sino que también alteró el funcionamiento de la principal terminal aérea del país, el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde los pasajeros registraron inundaciones dentro de las instalaciones.

¿Cómo está el Aeropuerto El Dorado?

Las imágenes difundidas por viajeros en medio del fuerte aguacero mostraron zonas internas de El Dorado con agua acumulada y filtraciones visibles.

Los videos, grabados mientras la tormenta seguía activa, provocaron alarma y llevaron a que muchos cuestionaran si el aeropuerto podría seguir operando con normalidad.

¿Está funcionando el Aeropuerto El Dorado?

En respuesta, la Aeronáutica Civil aclaró que El Dorado se mantiene operando con su capacidad máxima, aunque las condiciones meteorológicas en las rutas de aproximación obligaron a aplicar regulaciones de afluencia, un mecanismo utilizado para mantener la seguridad cuando las tormentas afectan la visibilidad y la estabilidad del tráfico aéreo.

Dentro de las medidas adoptadas estuvo el Ground Stop, una restricción temporal que impide despegues hacia Bogotá desde otras ciudades mientras persisten condiciones adversas.

Esta acción busca evitar congestión en el aire y reducir cualquier riesgo operacional.

La Aerocivil explicó que, ante fenómenos de esta intensidad, es necesario incrementar la separación entre aeronaves, lo que desencadena retrasos en los itinerarios y ajustes en la programación.

Estamos realizando ajustes permanentes con todos los actores del sistema aeronáutico para reducir afectaciones. La seguridad siempre será nuestra prioridad.

Mientras tanto, las grabaciones de pasajeros siguen generando inquietud entre quienes deben viajar, pues las inundaciones visibles dentro de la terminal reavivaron preguntas sobre el impacto real de las lluvias extremas en la infraestructura aeroportuaria.