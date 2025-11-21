VIDEO: fatal choque en la vía Zipaquirá–Ubaté dejó un muerto y tres heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana en la carretera que conecta Zipaquirá con Ubaté, en el tramo de Tierra Negra, donde un camión y dos vehículos particulares quedaron destrozados tras una colisión violenta que dejó un muerto y tres heridos.

La magnitud del impacto obligó a un amplio despliegue de organismos de socorro, que además enfrentaron un segundo incidente mientras acudían al lugar.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, entregó las primeras declaraciones sobre lo sucedido y detalló las versiones iniciales que apuntan a una posible falla en los frenos de uno de los automotores involucrados.

Accidente en la vía Zipaquirá - Ubaté

Las primeras informaciones recogidas en el sitio señalan que la emergencia se originó cuando un camión tipo NPR terminó incrustándose contra dos vehículos particulares.

De acuerdo con testigos consultados por las autoridades, uno de los carros habría perdido el control tras quedarse “sin frenos”, lo que produjo la colisión múltiple. Sin embargo, el capitán Farfán recalcó que esa versión está en verificación y hace parte del proceso de investigación.

Se presenta una colisión de tres vehículos, un camión contra dos vehículos particulares, al parecer por la pérdida de control de uno de ellos que se queda sin frenos, según lo que tenemos por parte del testimonio de algunas personas que estaban en el sitio.

El saldo inicial entregado por las autoridades confirma la muerte de una persona en el lugar y tres lesionados que fueron estabilizados por los organismos de socorro antes de ser remitidos a centros asistenciales.

Vehículo de bomberos se volcó cuando iba a atender el accidente de la vía Zipaquirá - Ubaté

En medio de la movilización hacia el punto del siniestro, ocurrió un segundo hecho que agravó la situación logística de la emergencia: la máquina de bomberos del municipio de Cogua terminó volcada.

Según explicó Farfán, el vehículo de emergencia no se accidentó por fallas mecánicas ni tuvo relación directa con la colisión principal.

El volcamiento se produjo cuando un perro cruzó repentinamente la vía justo frente al vehículo oficial, lo que obligó al conductor a realizar una maniobra para evitar atropellarlo. Esa maniobra provocó que la máquina se volcara lateralmente.

Fue un perro que iba pasando ahí por el frente de la vía; se atravesó al vehículo de emergencia y por evitar colisionar contra el perrito, pues el vehículo se volcó.

En el hecho no hubo personal lesionado ni participación de otros vehículos. Los daños fueron únicamente materiales.