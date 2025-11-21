Video | Aeropuerto El Dorado se inunda por las lluvias: parecía tener una cascada dentro

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este viernes, 21 de noviembre, transformaron la panorámica al interior del aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

Videos compartidos por los pasajeros de la principal terminal aérea del país revelan las inundaciones que la tormenta habría ocasionado al interior del aeropuerto.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), en la tarde del viernes se presentaron altas acumulaciones de lluvias en las localidades de Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo y Engativá, al igual que lluvias moderadas en gran parte de la ciudad.

¿Qué dijo el aeropuerto sobre las inundaciones al interior de la terminal?

De acuerdo con el concesionario OPAIN, encargado de administrar el aeropuerto, las inundaciones fueron provocadas por el desbordamiento de tragantes y sistemas de drenaje:

“Debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas de El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”.

De momento, el aeropuerto El Dorado sigue operando con normalidad, pese a las lluvias, pero OPAIN ofreció una disculpa a los pasajeros afectados por las inundaciones en la terminal:

“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”.

Otras emergencias se registraron en la ciudad:

Las fuertes lluvias de este viernes también ocasionaron encharcamientos en la Av. Boyacá con calle 134, la Autopista Norte con calle 82, la Av. Rojas con Av. Chile, la Av. NQS con calle 25 y la Av. Américas con transversal 39 bis, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Transmicable en Ciudad Bolívar se vio obligado a suspender su operación de manera temporal, en la calle 26 con Av. Rojas la caída de un árbol obstruye uno de los carriles en sentido oriente – occidente y los ciudadanos reportaron la caída de granizo en la zona norte.