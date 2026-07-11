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¿Cuáles fueron las funciones por las que fue contratada Deicy Jiménez en el Senado?

Por medio de tres documentos conocidos por Noticias RCN, se detalla cuáles habrían sido las funciones de Jiménez en la primera vicepresidencia del Senado en 2024.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
07:34 p. m.
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Noticias RCN conoció tres documentos que evidencian las funciones por las que fue contratada Deicy Jiménez en la primera vicepresidencia del Senado.

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En medio de la polémica por los contratos recibidos por Jiménez en el gobierno Petro, su papel dentro de la primera vicepresidencia del Senado en 2024 resulta ser un eje central en la investigación.

¿De cuánto era el contrato?

“El contratista se obliga a la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la primera vicepresidencia del Senado”; esto menciona el contrato en el SECOP por un precio estimado de 34.336.000 pesos.

En el documento aparece explícitamente cuál era el propósito: “Se requiere la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a efectos de brindar soporte en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la dependencia citada, en desarrollo de procesos de construcción, seguimiento, evaluación y difusión de la agenda legislativa a nivel regional”.

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Así las cosas, hubo una necesidad de un apoyo legislativo en las regiones. Aunque en la descripción de las actividades aparecen más detalles clave. “Apoyar la atención de forma telefónica al público, suministrando la información solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos”, expone.

El contrato fue del 2024

Por otro lado, en el documento se reconoce que no existía un historial de contratación con las obligaciones que iba a asumir Jiménez, quien para ese momento solo tenía un título de bachiller. Esta información ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

“Una vez revisado el historial de contratación de la entidad, confrontando la resolución No. 2114 de 30 de julio de 2012, se verificó que no se contrataron obligaciones similares a las aquí descritas, de acuerdo con la necesidad del servicio”, indica el documento.

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