Capturan a mujer señalada de integrar red de tráfico de armas desde Estados Unidos

Información compartida en redes sociales reveló que una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Valle del Cauca. Los hechos se registraron en las recientes horas cuando la ciudadana aterrizaba de un vuelo proveniente de Miami.

Capturan en Palmira a mujer señalada de integrar red de tráfico de armas

Al parecer, es señalada por las autoridades de presuntamente hacer parte de una estructura dedicada al ingreso ilegal de armamento y componentes de armas desde territorio norteamericano hacia Colombia.

La investigación que permitió corroborar su implicación inició en el 2024 y reveló la posible existencia de una red que utilizaba empresas de mensajería y servicios de envíos urgentes para trasladar piezas de armamento desde Florida hasta Cali.

Según los hallazgos de las autoridades, esta modalidad habría permitido movilizar diferentes elementos de manera fragmentada, con el propósito de facilitar su ingreso al país y dificultar su detección durante los controles aduaneros.

Información compartida por medios nacionales como El País indica que los investigadores lograron incautar varios componentes destinados a la fabricación o adecuación de armas de fuego.

Entre el material encontrado figuran cañones de fusil calibre 5,56 milímetros, piezas compatibles con armamento AR-15 y M4, componentes para pistolas Five-seveN, proveedores y tubos de gases.

Los delitos por los que deberá responder la capturada

RELACIONADO Gobierno reporta la muerte de alias Pincher en operaciones contra la estructura Jaime Martínez

La captura fue resultado de un trabajo articulado entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), entidades que participaron en las labores de investigación y seguimiento a la presunta estructura criminal.

Tras su detención, la mujer deberá responder ante la justicia por el delito de presunta fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.