Uno de los vinculados al crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, revelará detalles del caso

Un año y ocho meses después del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se conoció en las últimas horas un importante giro en el caso.

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Uno de los cinco presuntos implicados en el crimen del joven estaría dispuesto a revelar los detalles de lo que pasó el 24 de noviembre de 2024, a plena luz del día, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá donde fue asesinado en medio de una riña Juan Felipe Rincón.

De acuerdo con el escrito de acusación al que tuvo acceso Noticias RCN, Juan Sebastián Ávila, señalado de participar en la golpiza contra el joven de 21 años, mantiene negociaciones con la Fiscalía para lograr un preacuerdo o principio de oportunidad.

Se deja en constancia que el procesado se encuentra en negociaciones para un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía, sin embargo, se presenta escrito de acusación para evitar el vencimiento de términos mientras siguen las negociaciones.

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Escrito de acusación sería clave en el caso Juan Felipe Rincón

La Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación contra los cinco implicados, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad. Los procesados deberán responder por homicidio, tortura, utilización de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de evidencias.

Juan Sebastián Ávila está señalado de participar en el plan para engañar a Juan Felipe, llevarlo hasta el barrio Quiroga, sumarse a la golpiza y, posteriormente, ocultar el celular de la víctima para evitar que fuera usado como prueba.

Su eventual testimonio podría revelar cómo se planeó el crimen y quiénes fueron los responsables directos.

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¿Qué pasó con el escolta de Juan Felipe Rincón?

Según la investigación, Juan Felipe Rincón fue citado a través de engaños por la familia Sotelo al barrio Quiroga, aparentemente para encontrarse con una menor de edad. Al llegar al lugar fue rodeado y atacado. Durante la agresión intervino su escolta, desatándose un tiroteo que resultó en la muerte del joven.

Inicialmente una de las personas implicadas estuvo capturada y posteriormente fue dejada en libertad. Actualmente, los cinco procesados permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial que podría culminar en sentencia condenatoria o absolutoria.

Paralelamente, continúa el proceso contra Sergio Felipe Rico, escolta de Juan Felipe Rincón, para quien la Fiscalía determinó que su arma era la única apta para disparar, aunque no habría sido quien propició la escena que derivó en el homicidio.

El testimonio de Ávila se perfila como una pieza fundamental para esclarecer definitivamente qué ocurrió aquel 24 de noviembre, por qué fue asesinado Juan Felipe Rincón, quién lo citó en ese lugar y quiénes participaron en la agresión que terminó con su vida.