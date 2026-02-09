Buscan ponerle freno a los encapuchados que cometan crímenes durante protestas

Este miércoles 2 de septiembre, el representante Julio César Triana presentó un proyecto de ley que busca sancionar a quienes cometan hechos vandálicos o delitos ocultándose el rostro en el marco de las protestas sociales.

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Bajo el nombre de ‘Ley Anticapuchos’, la iniciativa tiene como eje tipificar como delito de ocultamiento de identidad a quienes escondan su cara para alterar el orden público durante las manifestaciones.

¿Cuántos años de cárcel pasarían los encapuchados vándalos?

En ese orden de ideas, se pone sobre la mesa una pena de prisión de 54 a 96 meses (cuatro a ocho años) y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales para quienes intentan ocultar su identidad a la hora de cometer delitos, ya sea usando máscaras, pasamontañas u otros elementos que impidan tener claros sus rostros.

Triana habló con Noticias RCN y aclaró que no se busca prohibir el uso de capuchas o tener no visible el rostro en las marchas. Las medidas penales solo aplicarían en torno a quienes con el uso de estos objetos pretendan cometer crímenes y quieran salirse con la suya sin ser identificados.

Proyecto no restringe el uso de capuchas

Las penas de prisión propuestas aplicarían para quienes cumplan tres condiciones: participar en la protesta, cometer actos delictivos y ocultar su rostro. “En ningún momento estamos diciendo que se va a prohibir el uso de la capucha en una protesta pacífica”, enfatizó el representante.

Por otro lado, el congresista defendió la constitucionalidad del proyecto, argumentando que el artículo 37 de la Constitución cobija la protesta como un derecho fundamental y establece que puede recibir limitaciones por ley.

Sumado a ello, citó a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles como instrumentos reguladores de las manifestaciones.

El representante recordó incidentes en las protestas, concretamente cuando hubo incendios en los CAI, ataques contra policías y casos de apuñalamientos contra funcionarios universitarios; señalando que en todos hubo un patrón: encapuchados.