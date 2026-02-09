Denuncian direccionamiento de contratos por más de un billón de pesos en la administración Quintero

En una serie de reuniones en los Estados Unidos con la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó 13.000 elementos probatorios sobre un presunto entramado de corrupción y lavado de activos durante la administración de Daniel Quintero.

Según comentó en diálogo con Noticias RCN, “fue una reunión muy importante. El FBI tiene una unidad internacional contra la corrupción. Quienes conforman la unidad, son las personas que lideraron, en su momento, las investigaciones del caso Lava Jato, Odebrecht y FIFA Gate. Yo les entregué nombres de personas y empresas que habrían participado en el delito de lavado de activos”.

Mencionó supuestos negocios con dos hermanos de nacionalidad venezolana que viven en Miami; con Sebastián Ortega, imputado por corrupción, y una empresa de oro registrada en la Florida que habría movido cerca de 150.000 millones de pesos.

Además, advirtió que algunos de los nombres de personas y empresas que entregó en los Estados Unidos estarían relacionados con hechos que son motivo de investigación al interior de Ecopetrol y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

RELACIONADO Alcalde de Medellín señala a Daniel Quintero como jefe de un grupo organizado para robarse a la ciudad

Dos años de investigación y 55 personas han sido imputadas:

De acuerdo con el alcalde Gutiérrez, la presentada ante el FBI es una “investigación que, de nuestra parte, lleva más de dos años y medio. Se la hemos dado a conocer al FBI, aunque ya es de conocimiento de la Fiscalía en Colombia. Para nosotros es muy importante que avance. No solo le tendrán que responder a las autoridades en Colombia. Ahora van a tener que responder a las autoridades en los Estados Unidos”.

Insiste en que a Medellín se la robaron y mencionó que algunos fiscales ya han hablado en audiencia de la conformación de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) con este propósito: llevar la plata hacia Panamá y luego hacia los Estados Unidos, como testaferros.

“No íbamos a permitir que esto quedara en la impunidad. Hoy van 55 imputados, incluyendo al jefe de la banda, que ya está en etapa de juicio. El hermano, Miguel Quintero, tenía audiencia hace unos días. De nuevo la aplazaron, van tres aplazamientos y la Fiscalía va a pedir medida de aseguramiento el 10 de septiembre. Ya hay condenados, hay personas en la cárcel, hay extinción de dominio, hay cuatro principios de oportunidad y los que hicieron parte de esta estructura ya están cantando”, indicó.

RELACIONADO Federico Gutiérrez entregó al FBI pruebas de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero

666 hallazgos en secretarías y entidades del Distrito:

Según Gutiérrez, el robo de los hermanos Moreno en Bogotá se queda corto en comparación con el presunto robo de los hermanos Quintero en Medellín y señaló que:

“Delitos como estos pueden llegar a dar extradición. Que se tengan duro (…) esta gente se robó la ciudad durante cuatro años y, como no les hicieron nada en su momento, terminaron yéndose al Gobierno Nacional, para seguir haciendo daño. Ecopetrol es la muestra de eso. Muchos de los nombres que yo entregué son mencionados en los expedientes de Ecopetrol”.

En palabras del mandatario, “ni Alí Babá se atrevió a tanto. Él tenía 40 ladrones y aquí ya van 55. La cuenta va avanzando y Estados Unidos tiene claros los procesos frente al tema de Ecopetrol y tiene claro lo que pasó en Medellín. Se sintieron muy protegidos durante el Gobierno Petro, pero se les acabó la fiesta. Estas personas tienen que ir a la cárcel”.

En total, fueron 666 los hallazgos realizados, en secretarías y entidades de Medellín: el segundo conglomerado público más grande, después de Ecopetrol. “En el tema de Alcaldía”, según dijo, “se estaría hablando del direccionamiento de contratos por más de un billón de pesos. Y, si le suman lo que pasó en EPM, en Canacol, Afinia y otros desfalcos que en su momento hicieron, la cifra podrá alcanzar los dos billones de pesos”.