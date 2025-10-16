CANAL RCN
Colombia

Estas son las ciudades que tendrán ley seca por las elecciones juveniles del 19 de octubre

Las administraciones municipales son las encargadas de aplicar la restricción para las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Ley seca: cambia horario durante las elecciones
Ley seca durante elecciones - Foto Pixabay

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
04:25 p. m.
Las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud se realizarán este domingo 19 de octubre en Colombia y varias alcaldías del país comenzaron a emitir decretos que establecen la implementación de la Ley Seca durante el fin de semana.

La medida busca garantizar la participación, el orden público y el desarrollo pacífico de la jornada electoral.

A diferencia de los comicios presidenciales o legislativos, donde el Gobierno Nacional suele emitir un decreto unificado, en esta ocasión la responsabilidad de aplicar la restricción recae directamente en las administraciones municipales y distritales, lo que generó una activación escalonada de la Ley Seca en distintas regiones del país.

Ciudades que ya confirmaron la Ley Seca para este 19 de octubre

Hasta el momento se confirmó la prohibición temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas a partir del sábado 18 de octubre en:

  • Cartagena
  • Yopal
  • Ciénaga
  • Montería

Se espera que en las próximas horas se sumen otras capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siguiendo la tradición de aplicar esta medida en eventos electorales. Los horarios específicos de la restricción pueden variar según lo estipulado en cada decreto local.

La medida, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales, busca preservar el orden durante la jornada electoral del domingo 19 de octubre.

La restricción aplica a tiendas, bares, restaurantes, discotecas y supermercados, donde estará completamente vetada la venta de licor. Aunque el consumo dentro de domicilios particulares no está prohibido, se hace un llamado a respetar la convivencia vecinal y evitar situaciones que puedan alterar la tranquilidad del entorno.

Sanciones económicas y cierres temporales

Las administraciones municipales advirtieron que las personas que infrinjan la Ley Seca se exponen a multas que pueden alcanzar los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, el licor incautado será destruido por las autoridades competentes.

En el caso de los establecimientos comerciales, la sanción incluye el cierre temporal del local y la imposición de multas sucesivas al propietario o administrador, en caso de reincidencia.

Las autoridades locales señalaron que se realizarán operativos de control en distintos puntos de las ciudades para garantizar el cumplimiento de la medida.

