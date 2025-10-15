Consejos de Juventud 2025: multas por no asistir como jurado y beneficios para votantes

Este domingo 19 de octubre de 2025, más de 11,7 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para participar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un mecanismo creado para fortalecer la voz de las nuevas generaciones en las decisiones públicas.

Estos consejos funcionan como espacios de participación, concertación y control ciudadano, donde los jóvenes elegidos representan a sus comunidades frente a las autoridades territoriales.

¿Por qué son importantes los Consejos de Juventud?

Los Consejos de Juventud son una figura de representación política juvenil que busca integrar a los jóvenes en la toma de decisiones de sus municipios o localidades.

Los consejeros y consejeras tienen funciones como vigilar la gestión pública, proponer proyectos y ejercer control social en temas que impactan directamente a su generación.

Para ejercer el derecho al voto, los jóvenes pueden consultar su puesto de votación en la aplicación ‘aVotar’, disponible en Google Play, App Store y versión web.

Multas y beneficios para jurados y votantes

El CNE advirtió que quienes no asistan como jurados de votación sin una causa justificada podrían enfrentar sanciones. En el caso de los servidores públicos, se aplicará destitución del cargo; para los particulares, una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Los menores de edad designados como jurados deberán cumplir 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, supervisadas por el rector de su institución educativa.

Por su parte, quienes voten recibirán un certificado electoral, que otorga beneficios establecidos en la Ley 403 de 1997, como medio día de descanso laboral, descuentos en matrículas universitarias y prioridad en concursos públicos.