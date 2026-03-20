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Estas son las millonarias ganancias que dejaría el Estéreo Picnic: hoteles en Bogotá rozan el lleno total

El evento impulsa la demanda de alojamiento en la ciudad, con zonas que alcanzan hasta el 91% de ocupación durante los días del festival.

Festival Estéreo Picnic
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:11 p. m.
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El Festival Estéreo Picnic vuelve a reflejar su impacto en la economía local, especialmente en el sector hotelero de Bogotá, que registra un aumento en la ocupación durante los días del evento.

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De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), las cifras proyectadas evidencian un crecimiento frente al año anterior, en medio de una mayor llegada de visitantes a la capital.

Hoteles en Bogotá superan niveles de ocupación por el Estéreo Picnic

Según las estimaciones presentadas, la ocupación hotelera en Bogotá alcanzaría el 77,5% durante el desarrollo del festival, lo que representa un incremento de 4,7 puntos porcentuales frente al 72,8% registrado en 2025.

El comportamiento no solo muestra una tendencia al alza, sino que confirma el efecto directo que tienen los eventos masivos sobre la demanda de alojamiento en la ciudad.

Por zonas, las cifras son aún más altas. El corredor de la Calle 26 – Salitre lidera con una ocupación proyectada del 91,9%, siendo el sector con mayor concentración de visitantes durante el evento.

Le siguen la zona de la Calle 85, con un 88,6%, y el norte de la ciudad, que alcanzaría el 81,0% de ocupación, reflejando el alto flujo de turistas en estos sectores.

¿Cuáles son los puntos de la ciudad que han aumentado su ocupación hotelera?

Otros puntos también registran incrementos significativos. En la zona de la Calle 93 – Calle 100, la ocupación llegaría al 78,8%, mientras que el Centro Histórico alcanzaría el 75,7%, evidenciando un aumento frente a los niveles del año anterior.

En contraste, sectores como la Avenida Chile – Calle 72 reportan una ocupación del 67,5%, con un crecimiento más moderado.

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Por su parte, Chapinero – Campín alcanzaría el 62,6%, mostrando una recuperación frente al 47,7% registrado en 2025, aunque sin ubicarse entre los niveles más altos de la ciudad.

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