Autoridades advierten riesgos en el Estéreo Picnic: siga estas recomendaciones para asistir al evento

Ante la realización del Festival Estéreo Picnic, programado para los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, la Secretaría Distrital de Salud activó una serie de alertas preventivas dirigidas a quienes asistirán al evento.

A través de la Subdirección de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres, la entidad estableció una guía de autocuidado con el fin de reducir afectaciones a la salud durante las jornadas del festival, teniendo en cuenta factores como la alta asistencia de público, las condiciones climáticas de la ciudad y la dinámica propia del evento.

Recomendaciones para asistir al Estéreo Picnic

Las autoridades sanitarias centraron sus advertencias en una serie de riesgos identificados durante este tipo de concentraciones masivas y entregaron recomendaciones puntuales para prevenir emergencias.

Clima, radiación y protección corporal

Uno de los principales factores de riesgo está relacionado con el comportamiento del clima en Bogotá. La entidad advirtió que la radiación ultravioleta puede ser alta incluso en días nublados, por lo que se recomienda aplicar protector solar cada cuatro horas sin excepción.

Adicionalmente, se alertó sobre los cambios bruscos de temperatura al caer la noche, lo que puede derivar en cuadros de hipotermia si no se toman medidas.

Por ello, se insistió en asistir con ropa adecuada para el frío y la lluvia, priorizando prendas impermeables y calzado cómodo que permita soportar largas caminatas y condiciones húmedas. También se mencionó el riesgo de insolación durante el día.

Hidratación permanente para evitar descompensaciones

Otro de los puntos críticos señalados por la Secretaría de Salud es la deshidratación. El baile constante, los desplazamientos entre escenarios y el consumo de bebidas alcohólicas pueden generar una pérdida de líquidos que no siempre es evidente para los asistentes.

Frente a este escenario, se recomendó establecer recordatorios en el celular para consumir agua o bebidas hidratantes de manera frecuente, incluso si no hay sensación de sed. Como medida práctica, se sugirió ingerir agua por cada bebida alcohólica consumida.

El parque contará con múltiples puntos de acceso a agua gratuita para facilitar esta recomendación.

Alimentación en puntos autorizados

Las autoridades también hicieron énfasis en el riesgo de intoxicaciones alimentarias o desmayos durante las extensas jornadas del festival.

En ese sentido, se indicó que es fundamental consumir alimentos únicamente en los sitios autorizados dentro del evento y mantener una frecuencia adecuada de alimentación para evitar descompensaciones.

Consumo responsable para evitar emergencias

Otro de los llamados está dirigido al manejo del consumo de alcohol y otras sustancias. La Secretaría advirtió que mezclar sustancias o exceder el consumo puede derivar en complicaciones médicas que afecten la experiencia del evento.

Por ello, se pidió moderación y responsabilidad para garantizar que los asistentes puedan permanecer en condiciones adecuadas durante los tres días del festival.

Atención inmediata ante cualquier síntoma

En caso de presentar signos de malestar, las autoridades fueron enfáticas en que la primera acción debe ser acudir a los puntos de atención médica.

Estos estarán distribuidos en diferentes zonas del parque y contarán con personal capacitado para responder ante emergencias.