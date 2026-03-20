¡Atención! Estos son los cierres viales que habrá en Bogotá por el Estéreo Picnic

Entre este viernes 20 de marzo de 2026 y el domingo 22 de marzo, se estará realizando en Bogotá el Estéreo Picnic, uno de los festivales más importantes de música alternativa en Latinoamérica.

Varios asistentes han llegado al Parque Simón Bolívar desde las primeras horas de la mañana para realizar las filas y comenzar a palpitar la fiesta que habrá al ver a sus artistas favoritos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciudad habrá varios cierres por cuestiones logísticas y de seguridad. ¿Cuáles son?

Estos son los cierres que hay en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026

Debido a que se pronostica que más de 100.000 personas asistan al Estéreo Picnic, en Bogotá se realizaron dos importantes cierres viales para garantizar un ingreso ordenado.

El primero es en la calzada sur de la Calle 63, que va de occidente a oriente, y los cierres serán exactamente entre las carreras 68 y 60.

Además, la carrera 60, entre las calles 53 y 63, también estará cerrada hacia el norte y hacia el sur.

En consecuencia, la principal recomendación para los asistentes al Estéreo Picnic es que dejen sus vehículos en sus casas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que estos cierres viales se mantendrán hasta la madrugada del lunes 23 de marzo.

Ojo: habrá una operación especial de buses para que los asistentes al Estéreo Picnic regresen a sus casas

Noticias RCN habló con John González, el subsecretario de Movilidad, que explicó lo siguiente:

"Contaremos con TransmiZonal, con tres rutas especiales en la ciudad. No se le olvide mantener su tarjeta recargada, revisar la Transmi App y, en su defecto, tomar el servicio que va a estar en la calle 53, entre las carreras 60 y 68", afirmó.

"Además, frente al Vive Claro, sobre la carrera 60, vamos a tener zona de abordaje de taxis seguros", concluyó.