Las nuevas medidas para proteger a funcionarios del Inpec en medio de la ola de violencia

En los últimos días, dragoneantes han sido asesinados en hechos de sicariato.

octubre 12 de 2025
01:16 p. m.
Inicialmente, se habían anunciado diez medidas para salvaguardar la vida de los dragoneantes que han sido blanco de un ataque sistemático durante las dos últimas semanas.

Cuatro han sido asesinados y más de tres quedaron heridos. En una reciente reunión encabezada por los ministros del Interior y Justicia, Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, se avanzó en nuevas directrices para proteger a los funcionarios.

Las medidas más importantes: prima, chalecos, descuentos y cuerpo de seguridad

Algunas de las medidas son: una prima de riesgo, 1.300 millones de pesos para chalecos, una feria con precios especiales por parte de Indumil para que los guardias del Inpec puedan adquirir armamento de protección especial y disponer de más de 300 hombres de un grupo especial para vigilar los alrededores de las cárceles.

La prima de riesgo es una deuda de más de 30 años que busca reconocer el peligro constante en el que trabajan. El presidente de la CUT, Fabio Arias, pidió que las soluciones no se limiten a medidas temporales, sino que hagan parte de una política penitenciaria que atienda a fondo la crisis del sistema.

Piden que las medidas solucionen los problemas de fondo

Además, las medidas se suman a las ya anunciadas por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, como chalecos salvavidas y el porte de armas con salvoconducto para los guardianes en el traslado a sus casas.

“No vamos a desfallecer y continuamos trabajando por el sistema penitenciario, sobre todo, con el apoyo de todos los trabajadores del Inpec, administrativos, cuerpo de vigilancia”, afirmó Gutiérrez.

Mientras las autoridades investigan los recientes atentados, familiares de internos en La Picota y delegados de derechos humanos privados de la libertad expresaron su solidaridad con los guardianes y pidieron no generalizar la violencia a toda la población carcelaria.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si las nuevas medidas logran frenar la ola de ataques que hoy tiene en vilo al sistema penitenciario.

