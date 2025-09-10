CANAL RCN
Colombia

Inpec se tomó 123 cárceles por crímenes contra funcionarios y halló drogas, armas y más de 800 celulares

Celulares, drogas, armas blancas y licor fueron hallados en los pabellones intervenidos durante un operativo de carácter nacional.

Inpec se tomó 123 cárceles por crímenes contra funcionarios y halló drogas, armas y más de 800 celulares
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
01:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación simultánea en 123 cárceles del país, el Inpec reveló la magnitud de las irregularidades que hay en el interior del sistema penitenciario colombiano.

El megaoperativo, que se extendió desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., dejó al descubierto una alarmante cantidad de objetos prohibidos:

828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, más de 11 mil gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, 839 armas cortopunzantes y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

“Estos resultados reflejan la contundencia de las acciones institucionales orientadas a mantener el control, prevenir hechos delictivos y salvaguardar la seguridad”, indicó el Inpec.

Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena: continúa la ola de violencia penitenciaria
RELACIONADO

Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena: continúa la ola de violencia penitenciaria

Más de 21.000 presos fueron requisados en megaoperativo del Inpec

En el operativo participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, además del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes intervinieron 134 pabellones y requisaron a 21.000 personas privadas de la libertad.

Se trató de una de las operaciones más grandes de los últimos años, impulsada tras los recientes hechos de violencia que han puesto en riesgo la integridad de los funcionarios penitenciarios y la estabilidad institucional.

Los hallazgos no solo confirman el ingreso constante de elementos ilícitos, sino también el grado de organización que persiste dentro de los centros de reclusión, donde los teléfonos móviles y las drogas son el eje de una economía paralela.

Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras recientes atentados
RELACIONADO

Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras recientes atentados

Las cárceles que el Inpec ordenó intervenir por crímenes de funcionaros

Según fuentes del Inpec, las requisas se enfocaron en pabellones priorizados por antecedentes de alteración del orden, presencia de bandas internas y denuncias sobre extorsiones a través de llamadas.

En Cali, una de las regiones más afectadas por la reciente escalada de violencia carcelaria, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, acompañó personalmente el operativo y aseguró que:

Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios. Seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores del sistema penitenciario.

El operativo también permitió identificar nuevos patrones de ocultamiento de drogas y armas, así como la fabricación artesanal de licor dentro de los establecimientos.

Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques
RELACIONADO

Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Liberan a los ocho miembros de una misión médica secuestrados en La Plata, Huila

Contraloría General de la República

Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

Huila

Alias Karla sería la disidente detrás del secuestro de ocho miembros de una misión médica en Huila

Otras Noticias

A lo que vinimos

Acuerdo entre Israel y Hamás marca un "cambio histórico" en las relaciones de Oriente Medio: Yoel Schvartz

El analista político e historiador Yoel Schvartz destaca la participación de Turquía en la comisión para recuperar cuerpos de rehenes y la posibilidad de exilio para miembros de Hamás que depongan las armas.

Nueva York

Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Las imágenes, que ya son virales en redes sociales, han generado la indignación por parte de cientos de usuarios.

Finanzas personales

¿Ahorrar en pesos o dólares? La IA reveló la estrategia para proteger el capital

Fútbol internacional

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes