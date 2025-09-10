Inpec se tomó 123 cárceles por crímenes contra funcionarios y halló drogas, armas y más de 800 celulares

En una operación simultánea en 123 cárceles del país, el Inpec reveló la magnitud de las irregularidades que hay en el interior del sistema penitenciario colombiano.

El megaoperativo, que se extendió desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., dejó al descubierto una alarmante cantidad de objetos prohibidos:

828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, más de 11 mil gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, 839 armas cortopunzantes y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

“Estos resultados reflejan la contundencia de las acciones institucionales orientadas a mantener el control, prevenir hechos delictivos y salvaguardar la seguridad”, indicó el Inpec.

Más de 21.000 presos fueron requisados en megaoperativo del Inpec

En el operativo participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, además del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes intervinieron 134 pabellones y requisaron a 21.000 personas privadas de la libertad.

Se trató de una de las operaciones más grandes de los últimos años, impulsada tras los recientes hechos de violencia que han puesto en riesgo la integridad de los funcionarios penitenciarios y la estabilidad institucional.

Los hallazgos no solo confirman el ingreso constante de elementos ilícitos, sino también el grado de organización que persiste dentro de los centros de reclusión, donde los teléfonos móviles y las drogas son el eje de una economía paralela.

Las cárceles que el Inpec ordenó intervenir por crímenes de funcionaros

Según fuentes del Inpec, las requisas se enfocaron en pabellones priorizados por antecedentes de alteración del orden, presencia de bandas internas y denuncias sobre extorsiones a través de llamadas.

En Cali, una de las regiones más afectadas por la reciente escalada de violencia carcelaria, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, acompañó personalmente el operativo y aseguró que:

Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios. Seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores del sistema penitenciario.

El operativo también permitió identificar nuevos patrones de ocultamiento de drogas y armas, así como la fabricación artesanal de licor dentro de los establecimientos.