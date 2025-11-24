CANAL RCN
Colombia

Estas zonas del país se podrían quedar sin gas por bloqueos en La Guajira

Ecopetrol advirtió que los bloqueos al Complejo Ballena podrían poner en riesgo el abastecimiento de gas.

Estas zonas del país se podrían quedar sin gas por bloqueos en La Guajira
Foto: Pixabay

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
05:03 p. m.
En las últimas horas, a través de un comunicado, Ecopetrol advirtió que, por bloqueos a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, por parte de miembros de la comunidad de Carrapiñapule, se podría poner en riesgo el abastecimiento de gas en importantes zonas del país.

De acuerdo con la petrolera colombiana, estas afectaciones podrían presentarse en el norte y centro del país.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

