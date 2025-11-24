Estas zonas del país se podrían quedar sin gas por bloqueos en La Guajira

En las últimas horas, a través de un comunicado, Ecopetrol advirtió que, por bloqueos a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, por parte de miembros de la comunidad de Carrapiñapule, se podría poner en riesgo el abastecimiento de gas en importantes zonas del país.

De acuerdo con la petrolera colombiana, estas afectaciones podrían presentarse en el norte y centro del país.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.