Este es el colegio de Bogotá que entrena mujeres científicas a través de un modelo de visión global

De acuerdo con datos de la UNESCO, apenas el 30% de quienes lideran la investigación científica en el mundo son mujeres.

En América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, solo entre el 18% y el 20% de los cargos directivos de alto nivel están ocupados por ellas.

Mientras que en Colombia la participación femenina en juntas directivas ronda el 34%.

Frente a este escenario, la pregunta no es solo por qué la brecha persiste, sino cómo revertirla. Una de las respuestas empieza a gestarse en las aulas. En Bogotá, el Colegio Las Pachas ha decidido transformar la educación femenina en un laboratorio de liderazgo global.

Cifras que evidencian la brecha del liderazgo femenino global

La baja representación de mujeres en ciencia, investigación y alta dirección revela barreras estructurales que se consolidan desde etapas tempranas.

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO subraya que la formación en confianza y habilidades comunicativas desde la escuela puede empoderar a las niñas y brindarles herramientas para ejercer liderazgo.

Bajo esa premisa, Las Pachas replanteó su modelo pedagógico. La meta no es solo cumplir con estándares académicos, sino integrar al currículo competencias como pensamiento crítico, toma de decisiones y construcción de un proyecto de vida con propósito.

La rectora Gabriela Casanova Rangel lo resume como una apuesta por el liderazgo global. Según explica, el entorno está diseñado para que cada estudiante asuma un rol protagónico y descubra sus talentos en un espacio donde la participación femenina no se diluya.

El liderazgo femenino se entrena desde el aula

El modelo trasciende la enseñanza tradicional. Desde los primeros grados, se promueve la autonomía y el empoderamiento. Sin embargo, es a partir de séptimo grado cuando se consolida un pilar clave: el diseño estratégico de la trayectoria personal, académica y profesional.

A través de procesos de life counseling, las estudiantes identifican intereses y fortalezas, mientras estructuran un plan de acción para su futuro.

La formación incluye habilidades como negociación, oratoria y gestión emocional, elementos que suelen marcar la diferencia en escenarios de alta dirección.

La institución también ofrece rutas especializadas para talentos destacados en áreas científicas, deportivas, artísticas o de emprendimiento.

Este acompañamiento se articula con programas de college counseling que preparan a las jóvenes para acceder a oportunidades en universidades nacionales e internacionales.

La propuesta académica se fortalece al hacer parte de Cognita - Redcol, una red global de instituciones que promueve prácticas pedagógicas innovadoras.

Este respaldo permite ofrecer un currículo que integra el diploma de bachillerato internacional, el high school diploma y el bachillerato colombiano, ampliando las posibilidades académicas y profesionales.