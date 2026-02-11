UEES abre becas totales para estudiantes nacionales y extranjeros: ¿Cómo aplicar a los cursos gratis?

En un entorno laboral marcado por la transformación digital y la necesidad constante de actualización, la educación continua se ha convertido en un factor determinante para la competitividad profesional.

En respuesta a esta realidad, la Universidad Espíritu Santo (UEES), de Ecuador, lanzó una nueva convocatoria de becas del 100% para cursos virtuales, dirigidas al público en general, tanto nacional como extranjero.

La iniciativa busca facilitar el acceso a contenidos académicos actualizados mediante un modelo flexible y autoinstruccional, que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo, sin interferir con sus responsabilidades laborales o personales.

¿Cómo estudiar con becas 100% en la Universidad Espíritu Santo (UEES)?

Una vez realizado el registro, los interesados recibirán las credenciales de acceso a la plataforma en un plazo máximo de 24 horas hábiles.

Los cursos estarán disponibles hasta el 27 de marzo de 2026. Puede registrarse y ver las opciones de estudio disponibles, haciendo clic aquí.

La oferta académica incluye más de 20 cursos enfocados en áreas estratégicas para el desarrollo profesional.

Entre ellos se encuentran programas como Introducción a la Inteligencia Artificial, Marketing de influencia, Coaching y la transformación digital en la cultura organizacional, Big data e internet de las cosas, Innovación y emprendimiento, Inteligencia emocional y Negociación y estrategia empresarial.

Los contenidos abordan temáticas clave relacionadas con liderazgo, desarrollo personal, comunicación, branding, transformación digital e inteligencia artificial, sectores que hoy marcan la pauta en los mercados laborales regionales e internacionales.

Al finalizar cada curso, los participantes recibirán un certificado digital otorgado por la Universidad Espíritu Santo, documento que respalda la formación adquirida y puede fortalecer el perfil profesional en procesos de selección o ascenso laboral.

La modalidad virtual para estudiar con becas 100% para matrículas

La modalidad autoinstruccional permite que cada persona gestione su tiempo de estudio de acuerdo con sus necesidades. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Yeisbys Arango, directora de Operaciones de UEES Online, destacó que la virtualidad amplía las oportunidades de formación, especialmente para las mujeres.

Cada vez más mujeres buscan alternativas de formación que se adapten a sus tiempos y responsabilidades. Los modelos virtuales y autoinstruccionales permiten estudiar a su propio ritmo, integrar el aprendizaje a la vida personal y profesional, y seguir creciendo sin tener que renunciar a ninguno de esos espacios.

Con esta convocatoria, la Universidad Espíritu Santo refuerza su estrategia de promover el aprendizaje permanente como herramienta para enfrentar los cambios del mundo del trabajo.

La digitalización, la automatización y la transformación de los modelos empresariales exigen nuevas competencias y una actualización constante de conocimientos.

El acceso abierto a estas becas permite que personas de distintos países puedan beneficiarse de una formación estructurada, alineada con las demandas actuales del entorno profesional. Además, el proceso de inscripción se realiza de manera virtual, facilitando la participación sin barreras geográficas.