Petro confirma la llegada de Beto Coral a Colombia en vuelo de connacionales desde Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves que el activista colombiano Franklin Humberto Coral regresará a Colombia en un vuelo de repatriación luego de permanecer un mes en un centro de detención migratorio en Arizona, Estados Unidos.

“Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecución directa de Abelardo de la Espriella. Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas”, escribió Petro en su cuenta de X, al tiempo que pidió que “el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”.

Coral, creador de contenido y crítico del presidente Donald Trump, fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, mientras enfrentaba un proceso migratorio en el país donde residía desde hace varios años y en el que había solicitado asilo político.

Detención y acusaciones de persecución política

Durante su permanencia bajo custodia, Coral sostuvo que su captura obedecía a una persecución política por sus posiciones frente a la política colombiana. En un video se observa el procedimiento realizado por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), entidad que investiga delitos transnacionales.

El mandatario colombiano calificó la detención como un acto de persecución política y solicitó el acompañamiento de la Cancillería en el caso.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó a través de un comunicado que desde conocerse su detención "activó las gestiones de asistencia consular correspondientes y, en ejercicio de sus buenos oficios, mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses competentes para acompañar el proceso".

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Vuelos de repatriación humanitaria

La canciller Rosa Villavicencio informó que desde enero de 2025 hasta la fecha Colombia ha trasladado más de 8.000 connacionales deportados por Estados Unidos.

“Por decisión de este gobierno y de común acuerdo con las autoridades estadounidenses, dispusimos vuelos de repatriación por razones humanitarias que han traído a casa con dignidad a más de 8.000 colombianos y colombianas”, señaló la funcionaria, quien subrayó que los retornados son recibidos con atención en salud, acompañamiento psicosocial y rutas de reintegración.

Villavicencio enfatizó que “nuestros connacionales no son cifras ni son criminales, son colombianos, y a los colombianos se les recibe con los brazos abiertos”.