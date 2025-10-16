CANAL RCN
Colombia Video

Este es el municipio colombiano que ha registrado más de cincuenta homicidios en el 2025

De acuerdo con las autoridades, la tasa de homicidios no era tan alta desde hace 100 años.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay preocupación entre los habitantes del suroeste antioqueño y las autoridades locales por el aumento en el número de homicidios registrados en el municipio de los Andes.

En lo que va del 2025, se han reportado 56; una cifra que no se registraba desde hace más de 100 años.

Durante todo el 2024, se registraron 45 homicidios. Lo que volcó a las autoridades en una investigación exhaustiva sobre las causas de este aumento.

Riñas están detrás de 4 de cada 10 homicidios registrados en Bogotá
RELACIONADO

Riñas están detrás de 4 de cada 10 homicidios registrados en Bogotá

De 5 a 6 homicidios por mes ¿Qué está pasando?

De acuerdo con las autoridades, la presencia de foráneos y la cosecha cafetera han impulsado el aumento de los índices de homicidio.

En palabras del comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, “en esta zona del departamento, tenemos cinco confrontaciones, de las que está participando la estructura criminal Clan del Golfo, contra el 20 de julio, contra La Terraza, contra Carne Rancia y otras estructuras, por el control territorial y las rentas criminales”.

Estudiante fue detenido por consultar a ChatGPT cómo cometer un homicidio en plena clase
RELACIONADO

Estudiante fue detenido por consultar a ChatGPT cómo cometer un homicidio en plena clase

Homicidios aumentaron un 15% en Antioquia durante el primer semestre del 2025:

Al cierre del primer semestre del 2025, Antioquia había registrado 891 asesinatos en sus nueve subregiones, un aumento del 15,26% en comparación con el año pasado, cuando, en la misma fecha, 136 vidas menos habían sido arrebatadas.

Las autoridades insisten en la disputa por el territorio, las rentas criminales y los enfrentamientos entre grupos armados como los detonantes principales del aumento en la tasa de homicidios.

“La mayoría de estos casos”, según el comandante de la Policía de Antioquia, “obedece a casos de sicariato, que están alrededor del 70% y el resto de los homicidios que se presentan es por el predominio de estructuras criminales al servicio del narcotráfico”.

Tres de las nueve subregiones registraron una disminución leve, en comparación con el periodo comprendido entre enero y junio del 2024; sin embargo, la situación es especialmente crítica en el norte, donde aumentaron los casos en un 60%.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?

Gustavo Petro

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?

Venezuela

Denuncian hostigamiento y seguimiento a funcionarios de fundación de venezolanos en Bogotá

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de Colombia: "hay que hablar en la cancha"

Medios como Diario Olé se fue con toda contra la Selección Colombia.

Finanzas personales

Estas son las nuevas funciones de Daviplata tras el relanzamiento de la aplicación

La plataforma digital de Davivienda se transforma en una neobanca con tarjetas sin cuota de manejo, rentabilidad del 8,25 % EA y servicios diseñados para jóvenes, emprendedores y extranjeros.

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Artistas

“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes