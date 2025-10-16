Este es el municipio colombiano que ha registrado más de cincuenta homicidios en el 2025

Hay preocupación entre los habitantes del suroeste antioqueño y las autoridades locales por el aumento en el número de homicidios registrados en el municipio de los Andes.

En lo que va del 2025, se han reportado 56; una cifra que no se registraba desde hace más de 100 años.

Durante todo el 2024, se registraron 45 homicidios. Lo que volcó a las autoridades en una investigación exhaustiva sobre las causas de este aumento.

De 5 a 6 homicidios por mes ¿Qué está pasando?

De acuerdo con las autoridades, la presencia de foráneos y la cosecha cafetera han impulsado el aumento de los índices de homicidio.

En palabras del comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, “en esta zona del departamento, tenemos cinco confrontaciones, de las que está participando la estructura criminal Clan del Golfo, contra el 20 de julio, contra La Terraza, contra Carne Rancia y otras estructuras, por el control territorial y las rentas criminales”.

Homicidios aumentaron un 15% en Antioquia durante el primer semestre del 2025:

Al cierre del primer semestre del 2025, Antioquia había registrado 891 asesinatos en sus nueve subregiones, un aumento del 15,26% en comparación con el año pasado, cuando, en la misma fecha, 136 vidas menos habían sido arrebatadas.

Las autoridades insisten en la disputa por el territorio, las rentas criminales y los enfrentamientos entre grupos armados como los detonantes principales del aumento en la tasa de homicidios.

“La mayoría de estos casos”, según el comandante de la Policía de Antioquia, “obedece a casos de sicariato, que están alrededor del 70% y el resto de los homicidios que se presentan es por el predominio de estructuras criminales al servicio del narcotráfico”.

Tres de las nueve subregiones registraron una disminución leve, en comparación con el periodo comprendido entre enero y junio del 2024; sin embargo, la situación es especialmente crítica en el norte, donde aumentaron los casos en un 60%.