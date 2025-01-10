Estudiante fue detenido por consultar a ChatGPT cómo cometer un homicidio en plena clase

Un incidente en la Southwestern Middle School del condado de Volusia, Florida, puso en alerta a las autoridades escolares y policiales, reabriendo el debate sobre la seguridad en las aulas y el uso de la inteligencia artificial (IA).

Un estudiante de tan solo 13 años fue arrestado por preguntarle a ChatGPT: "¿Cómo matar a un compañero en medio de la clase?". La consulta, realizada por el menor fue interceptada de inmediato por sofisticados sistemas de monitoreo y provocó la intervención urgente de la Policía de Sheriff.

Policía en EE.UU. detuvo a estudiante por hacerle una pregunta alarmante a ChatGPT

El mensaje, calificado como una emergencia grave, llevó al despliegue de personal administrativo y agentes de la ley en la institución.

La rápida detección evitó lo que las autoridades temían que pudiera escalar a un incidente mayor, demostrando la eficacia de las herramientas de vigilancia digital.

La clave de la intervención inmediata fue la plataforma de seguridad digital Gaggle.

Este software, que monitorea las cuentas institucionales de los estudiantes utilizando inteligencia artificial, está diseñado para identificar contenido relacionado con amenazas, violencia, drogas o autolesiones. Fue este sistema el que alertó sobre la peligrosa pregunta escrita por el adolescente en la plataforma de IA.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, este tipo de mensaje no puede ser considerado una simple "broma".

Pese a que el joven afirmó que su intención era gastar una broma a un compañero que lo había incomodado, los oficiales fueron enfáticos: la consulta generó un pánico innecesario y comprometió la seguridad de la escuela.

La Oficina ha instado a los padres a dialogar con sus hijos sobre la gravedad de realizar este tipo de búsquedas digitales.

¿Qué pasó con el joven de EE.UU. que utilizó ChatGPT para matar a un compañero de la escuela?

El joven de 13 años fue trasladado a un centro de reclusión juvenil, enfrentando ahora un proceso legal en Volusia.

La Oficina del Sheriff, que compartió un video de la detención en sus redes sociales, recalcó que toda amenaza debe ser tratada con la máxima seriedad, exista o no una intención real de violencia.

Este incidente se convierte en un ejemplo claro de cómo una consulta digital puede tener consecuencias legales de gran alcance.