Este es el prontuario de Fabio Ochoa, el excapo de Medellín que llegó deportado de EE. UU.

Fabio Ochoa Vásquez, uno de los líderes del infame Cartel de Medellín, ha regresado a Colombia después de cumplir una condena de 26 años en Estados Unidos por narcotráfico.

Ochoa, quien fue deportado junto con otros 119 ciudadanos, arribó alrededor al Aeropuerto El Dorado en Bogotá sobre las 2 de la tarde y pasó cerca de dos horas en las oficinas de Migración Colombia mientras se verificaban sus antecedentes judiciales. Tras el proceso, se reencontró con su familia por primera vez en más de dos décadas.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Ochoa aseguró que no busca convertirse en gestor de paz, a diferencia de otros ex criminales que han buscado roles conciliatorios tras cumplir sus sentencias.

El prontuario de Fabio Ochoa, excabecilla del Cartel de Medellín

El ex capo fue una figura central en el Cartel de Medellín durante los años 80, trabajando estrechamente con Pablo Escobar en una de las épocas más violentas de la historia reciente de Colombia. Su captura en 1999 se dio como parte de la Operación Milenio.

RELACIONADO Fabio Ochoa vuelve deportado a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos

El Cartel de Medellín usó la violencia y la corrupción para presionar al gobierno de Colombia contra la deportación.

El general retirado Jorge Luis Vargas, quien lideró la inteligencia para la Operación Milenio, comentó: "No era solamente una guerra delincuencial por el tráfico de cocaína entre los Rodríguez y el cartel de Medellín, sino que era una guerra contra la libertad, contra la democracia, contra los colombianos."

Ochoa también fue miembro fundador del grupo "Muerte a Secuestradores" (MAS), creado en 1981 en respuesta al secuestro de su hermana Marta Nieves Ochoa por la guerrilla M-19. Este grupo se convirtió en uno de los precursores del paramilitarismo en Colombia.

RELACIONADO Fiscal de Florida pidió que Fabio Ochoa sea deportado a Colombia

La policía colombiana llevó a cabo una operación de extinción de dominio sobre 116 bienes pertenecientes a Ochoa, valorados en aproximadamente 6 millones de dólares de la época, como parte de los esfuerzos para desmantelar el imperio financiero del cartel.

¿Qué dijo Ochoa al llegar a Colombia?

Ahora, con Ochoa en libertad y sin procesos pendientes en Colombia, se espera que viaje a Medellín, donde residirá junto a su familia.

Al aterrizar en El Dorado de Bogotá, Ochoa fue efusivamente recibido por su familia y aseguró que no se arrepentía de lo que había hecho porque no lo hizo "pensando en hacer mal".

"En este caso nada, por este caso no soy culpable, me lo montaron, yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos", aseguró Ochoa.