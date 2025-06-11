CANAL RCN
Colombia

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

El detenido aprovechó la confianza recibida para duplicar las llaves de la vivienda mientras la víctima estaba hospitalizada.

Hombre robó vivienda en Antioquia
Foto: Policía Metropolitana Valle de Aburrá

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Fredonia, ubicado en la subregión Suroeste de Antioquia, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de cometer un millonario hurto en una residencia.

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

La víctima era una docente pensionada, cuya familia descubrió el robo luego de su fallecimiento.

El caso fue esclarecido por las autoridades tras un proceso investigativo que duró 16 días, en el que se logró recuperar gran parte del dinero y las joyas sustraídas, avaluadas en más de $300 millones de pesos.

Hombre hurtó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido era una persona cercana a la familia de la víctima y aprovechó la relación de confianza que mantenía con ella para acceder a la vivienda.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2025, cuando el señalado duplicó las llaves del inmueble y, durante la madrugada, ingresó a la residencia mientras la mujer se encontraba hospitalizada.

En el lugar hurtó joyas y una importante cantidad de dinero en dólares, cuyo valor total superó los $300 millones de pesos.

¿Cómo se dieron cuenta del robo de las joyas?

Días después, tras el fallecimiento de la docente pensionada, sus hijos notaron la ausencia de los objetos y el dinero, por lo que presentaron la denuncia ante las autoridades competentes.

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha
RELACIONADO

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha

Desde entonces, la Seccional de Investigación Criminal desplegó un proceso exhaustivo que incluyó la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y obtención de evidencia técnica que permitió identificar plenamente al responsable.

Los investigadores también realizaron un seguimiento detallado del inventario histórico de las joyas, elaborado por el joyero que las fabricó desde 1980.

Ese registro resultó clave para verificar la procedencia de los objetos y confirmar que pertenecían a la familia afectada.

Ahora, con los elementos de prueba reunidos, se efectuaron allanamientos en Medellín y Fredonia, donde fueron encontrados casi todos los bienes hurtados.

Solo un anillo no fue recuperado, pues el capturado habría alcanzado a venderlo antes de ser detenido.

Finalmente, el hombre aceptó su responsabilidad y fue cobijado con medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto agravado y calificado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

El túnel más largo de Latinoamérica se construye en Colombia: así van las obras

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir

Paramilitares

Más de 30 exparamilitares fueron condenados por masacres ocurridas durante una década

Otras Noticias

Nueva Zelanda

Expolicía de alto rango en Nueva Zelanda admitió haber almacenado contenido sexual de menores

Los hechos ocurrieron durante 2020 – 2024, tiempo en el que fue el segundo oficial de Policía con mayor rango.

Comercio

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios

Sus fabricantes han tomado la decisión de dejar a un costado a estos modelos.

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate

Artistas

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?