Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

En el municipio de Fredonia, ubicado en la subregión Suroeste de Antioquia, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de cometer un millonario hurto en una residencia.

La víctima era una docente pensionada, cuya familia descubrió el robo luego de su fallecimiento.

El caso fue esclarecido por las autoridades tras un proceso investigativo que duró 16 días, en el que se logró recuperar gran parte del dinero y las joyas sustraídas, avaluadas en más de $300 millones de pesos.

Hombre hurtó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido era una persona cercana a la familia de la víctima y aprovechó la relación de confianza que mantenía con ella para acceder a la vivienda.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2025, cuando el señalado duplicó las llaves del inmueble y, durante la madrugada, ingresó a la residencia mientras la mujer se encontraba hospitalizada.

En el lugar hurtó joyas y una importante cantidad de dinero en dólares, cuyo valor total superó los $300 millones de pesos.

¿Cómo se dieron cuenta del robo de las joyas?

Días después, tras el fallecimiento de la docente pensionada, sus hijos notaron la ausencia de los objetos y el dinero, por lo que presentaron la denuncia ante las autoridades competentes.

Desde entonces, la Seccional de Investigación Criminal desplegó un proceso exhaustivo que incluyó la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y obtención de evidencia técnica que permitió identificar plenamente al responsable.

Los investigadores también realizaron un seguimiento detallado del inventario histórico de las joyas, elaborado por el joyero que las fabricó desde 1980.

Ese registro resultó clave para verificar la procedencia de los objetos y confirmar que pertenecían a la familia afectada.

Ahora, con los elementos de prueba reunidos, se efectuaron allanamientos en Medellín y Fredonia, donde fueron encontrados casi todos los bienes hurtados.

Solo un anillo no fue recuperado, pues el capturado habría alcanzado a venderlo antes de ser detenido.

Finalmente, el hombre aceptó su responsabilidad y fue cobijado con medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto agravado y calificado.