El presunto tercer intento de envenenamiento con talio de Zulma Guzmán: fechas y nombres clave

La investigación contra Zulma Guzmán sigue y se han dado a conocer nuevos detalles inquietantes. El 3 de abril de 2025, cuando dos niñas fallecieron envenenadas con frambuesas contaminadas con talio; pareció ser la punta del iceberg.

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Noticias RCN reveló un segundo presunto envío. Este caso habría ocurrido antes que el de las niñas y en cambio de frambuesas, habrían sido chocolates. Se habría intentado acabar con la vida de una compañera de universidad.

¿Cuáles fueron los otros dos envíos?

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que se está perfilando como una asesina serial. Pues bien, Noticias RCN conoció en exclusiva un tercer intento de envenenamiento con esta misma sustancia.

El método habría sido prácticamente calcado: Zenaida Pava (su amiga) habría solicitado en una plataforma el servicio para recoger el paquete en un consultorio odontológico que frecuentaba Guzmán.

Este hecho se habría dado el 5 de abril, dos días después del envenenamiento con frambuesas.

¿Cómo habría ocurrido el tercer envío?

Con base en el informe de la empresa de mensajería entregado a la Fiscalía, este tercer paquete habría sido recogido a las 10:55 a.m. y entregado como un supuesto regalo para Catalina Ramírez.

A las 11:18 a.m., el mensajero reportó que la mujer no vivía en el edificio, por lo cual no pudo entregarlo. El 7 de abril, par de días posteriores, él seguía con el paquete, dado que tampoco pudo devolverlo. Se desconoce qué ocurrió.

Adicionalmente, el informe recoge varios testimonios de la clínica odontológica, incluyendo el del recepcionista, quien describió a la persona que le dio el tercer paquete.

El entrevistado manifestó que recuerda haber recibido en la recepción un paquete consistente en un sobre con rayas negras, entregado por una mujer aproximadamente de 30 – 35 años, cabello ondulado y contextura delgada, quien al parecer era paciente de Daniel González, profesional que atiende en el consultorio 20.

Con respecto al paquete, hay un detalle escalofriante. En el sobre estaba escrito el mensaje: “De parte de Daniel para Catalina”. La Fiscalía busca determinar quién es la mujer que le entregó el paquete y que usó la coartada.