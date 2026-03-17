Zulma Guzmán podría ser una asesina serial: Fiscalía confirma envenenamiento similar a un familiar suyo

En las últimas horas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo confirmó la exclusiva de Noticias RCN sobre otros domicilios aparentemente envenenados y señaló que todo apunta a que se trataría de una asesina serial.

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De acuerdo con Guzmán, las investigaciones permitieron corroborar un caso en circunstancias similares, al parecer, contra un familiar:

Tenemos evidencia cierta de otro caso de hace aproximadamente un año, que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento.

Zulma Guzmán habría cometido asesinatos seriales por envenenamiento

La Fiscalía anunció que investigará a la empresaria Zulma Guzmán como una posible asesina serial, tras confirmarse un segundo caso de envenenamiento con talio mediante alimentos enviados a domicilio.

De acuerdo con la fiscal Camargo, el modus operandi identificado incluye el uso de domiciliarios para enviar alimentos aparentemente inofensivos, pero contaminados con sustancias tóxicas.

El ente acusador señaló un caso similar en el que estaría involucrado un familiar de Zulma Guzmán:

Corroboraría un episodio de envenenamiento similar, en unas características muy similares, lo cual nos hace pensar que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial.

El patrón que identificaría a Zulma Guzmán como asesina serial

Los investigadores han identificado un patrón específico en los casos; se trataría de alimentos envenenados que se enviaban utilizando diferentes fachadas*para no despertar sospechas.

En uno de los casos se trataba de frambuesas que aparentaban ser un regalo de una empresa de mensajería, mientras que en otro caso se utilizaron chocolates que supuestamente provenían de una prestigiosa universidad.

El talio, una sustancia altamente tóxica, habría sido el agente utilizado en ambos envenenamientos. Las autoridades continúan trabajando para determinar el estado de salud de la persona que consumió los chocolates en el segundo caso.