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Estos son los chocolates con talio con los que Zulma Guzmán habría hecho un segundo envío

Noticias RCN conoció en exclusiva el expediente con otro posible envenenamiento con esta peligrosa sustancia.

Noticias RCN

Felipe Quintero

marzo 16 de 2026
07:14 p. m.
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El 3 de abril de 2025 se dio un doble y macabro envenenamiento. Dos niñas de edad consumieron un paquete de frambuesas que estaban contaminadas con talio. Ambas fallecieron.

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Los ojos se pusieron sobre Zulma Guzmán como la principal responsable de ordenar el envío. Las autoridades la ubicaron hasta Londres, desde donde se espera sea extraditada.

¿Cómo ocurrió el otro envenenamiento?

Elsa Reyes, la fiscal que lleva la investigación, ha calificado al talio como el metal ‘envenenador de envenenadores’. En pocas palabras, es una sustancia altamente peligrosa.

El talio podría estar presente en otro caso que también relacionaría a Guzmán: un antecedente por envenenamiento. Noticias RCN conoció en exclusiva los detalles de esta investigación.

Se trata de un paquete con chocolates enviado el 8 de enero de 2025 (tres meses antes del caso de las niñas) a las 6:02 p.m. a un apartamento en el norte de Bogotá que iba dirigido a una mujer.

¿Quién fue la víctima?

Noticias RCN pudo establecer que Elvira María Restrepo fue cuñada de Guzmán y habría sido hacia quien iba destinado el paquete. Lo que dejó perplejos a los investigadores fue la supuesta fachada.

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El paquete tenía una tarjeta con un membrete de una prestigiosa universidad. Aquel día, pero en la mañana, Guzmán y Restrepo habían asistido a una reunión de exalumnos en los que les regalaron paquetes de chocolates similares.

Posteriormente en la tarde, llegó el otro paquete idéntico pero que contenía el talio. Al parecer, quien hizo el envío fue la misma amiga de Guzmán salpicada en el caso de las menores: Zenaida Pava.

Las pesquisas han revelado que la forma en cómo se hicieron los envíos fueron prácticamente idénticos y ordenados por la misma persona. En este otro caso, hubo uso de plataformas de domicilios.

Con esta información, se abrió una nueva línea para la Fiscalía: considerar a Guzmán como una posible asesina serial a través de envenenamientos. También busca el testimonio de Restrepo.

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