IDPYBA habilita más de seis mil cupos para esterilizaciones en noviembre y diciembre

La sociedad cada vez más va tomando conciencia sobre la importancia de las esterilizaciones de las mascotas y demás animales de compañía, pues su importancia radica en un importante número de beneficios, tanto para la salud de las mascotas como para controlar su reproducción y evitar la sobrepoblación desmesurada.

Por esto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se unieron para habilitar esterilizaciones gratuitas en diferentes puntos oficiales de la capital. Conozca aquí la información completa.

Esterilizaciones gratuitas en Bogotá

Según el más reciente comunicado del IDPYBA, durante los meses de noviembre y diciembre se llevarán a cabo las jornadas de esterilización de perros y gatos, machos y hembras, en los puntos fijos de la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo y de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Se contará con más de 6.000 cupos disponibles para que la ciudadanía acceda a este servicio gratuito por lo que se insta a la ciudadanía a participar de estos espacios con el objetivo de hacer parte del control poblacional responsable de los animales capitalinos.

Según señaló Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), dichas propuestas también buscan concientizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar y proteger todas las formas de vida existentes y que actualmente conviven con las personas.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente de estas jornadas, que no solo promueven el bienestar de los animales, sino que también contribuyen a una ciudad más responsable y solidaria con todas las formas de vida. Tenemos una gran deuda con estos animales y esterilizarlos va en el camino correcto”, explicó.

RELACIONADO Condenan a expolicía por abuso sexual de una menor en Casanare

Beneficios en el comportamiento de las mascotas esterilizadas

La esterilización de animales trae consigo una serie de cambios y efectos en las mascotas, según explican expertos veterinarios. Algunas de las conductas que sufren modificaciones son: se reduce la conducta de “vagabundeo”, disminuye la agresión, reduce el hábito de marcar territorio con orina y controla la conducta desarrollada por el celo.