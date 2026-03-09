¿Qué viene para los pasaportes tras decisión del Tribunal de Cundinamarca?

El tema de los pasaportes parece no acabar y lo último que ocurrió fue que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar en la que suspendió provisionalmente los convenios y contratos firmados en el gobierno Petro.

Tras un extenso periodo en el que hubo inconvenientes con Thomas Greg & Sons, finalmente el gobierno anunció el acuerdo para que la expedición de los pasaportes quedara en manos de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

¿Por qué se suspendió temporalmente el convenio?

Sin embargo, hubo entidades como la Contraloría que prendieron las alarmas en torno a las capacidades de la imprenta para este importante trámite.

Nicolás Dupont Bernal es el abogado que presentó la acción popular que concluyó con la suspensión temporal. En diálogo con Noticias RCN, aseguró que en el convenio se saltaron las normas de contratación pública, situación presuntamente reflejada en la elección ‘a dedo’ con la empresa extranjera.

Adicionalmente, consideró que el nuevo modelo no cuenta con las mínimas garantías de seguridad jurídica, técnica y financiera. Esto, en consecuencia, lo haría insostenible e inclusive llevaría a la quiebra a Imprenta Nacional.

¿El nuevo modelo de pasaportes no es claro?

El demandante también indicó que, al parecer, el esquema no tendría total transparencia: “Tanto así que el tribunal hace preguntas que para muchos deberían ser básicas, como dónde se imprimen las libretas y cómo asegurar el transporte y almacenamiento”.

“A mediano y largo plazo, Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad financiera para sostener el esquema. Es la Contraloría la que advirtió que estaría en riesgo de insolvencia, lo cual sería muy grave porque nos quedaríamos sin pasaportes”, expuso.

Dupont recalcó que no se habría contemplado la suficiente planeación técnica en aras de brindarle la seguridad al trámite. “Cuando no hay transparencia ni claridad, es muy difícil pensar que ese sistema pueda crecer y cumpla los objetivos”, afirmó.

El tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles a la Cancillería, Imprenta Nacional y Casa de la Moneda para que respondan las dudas.