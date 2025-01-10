¿Qué se sabe de los 37 afectados por fuga de gas cloro en Mosquera?

Una fuga de gas cloro generó pánico en el sector de la Montaña, municipio de Mosquera, en las primeras horas del martes, 30 de septiembre.

400 trabajadores del Parque Industrial Montana tuvieron que ser evacuados y 37 personas fueron trasladadas de emergencia a hospitales en los municipios de Mosquera, Funza y Facatativá.

Segú el informe de la secretaria de salud del departamento, 22 fueron atendidas en el hospital María Auxiliadora (Mosquera) y otras 12 en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes (Funza). Las demás fueron trasladadas al Hospital de Facatativá y se sabe que algunas personas sufrieron quemaduras de sus vías respiratorias.

¿Cuál es el estado de salud de los afectados?

Según dijo la secretaria de Salud de Cundinamarca, Neidy Tinjacá, en entrevista con Noticias RCN, “38 personas fueron valoradas. Algunas en el municipio de Mosquera, en el Hospital María Auxiliadora ESE, específicamente 23, de los cuales, ya fueron dados de alta 16. En el hospital de Funza tenemos 10 pacientes, uno en reanimación y el hospital de Facatativá se encuentran cinco pacientes: tres en unidad de cuidados intensivos, uno en unidad de cuidados intermedios y el último en observación del área de urgencias”.

El motivo de la fuga en una “pequeña botella” es materia de investigación entre las autoridades de Mosquera, en compañía de organismos departamentales. De momento, se sabe que:

“El día de ayer, el Sistema de Emergencias de Mosquera notifica al Centro Regulador de Emergencias de Cundinamarca a las 10:10 de la mañana la fuga de gas cloro. Se hicieron las mediciones e, inicialmente, el reporte fue de 17 partículas por millón y, al finalizar el proceso, se informó que los niveles de partículas eran seguros”.

¿Qué hacer en caso de registrarse otra fuga de gas cloro?

Mientras Bomberos Mosquera, la Secretaría de Salud de Mosquera y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelantan las investigaciones correspondientes para establecer lo que ocasionó la fuga, la Secretaría Tinjacá indicó:

“Es importante establecer que este tipo de gas es tóxico, es irritante de las vías respiratorias y el daño causado equivale al tiempo de exposición y a la concentración de gas en el ambiente. En caso de emergencia por gas cloro, se recomienda alejarse de las personas contaminadas, del lugar contaminado, aflojar la ropa y dirigirse al centro de salud más cercano”.