CANAL RCN
Colombia

Hay sobreocupación hospitalaria en Mosquera por fuga de gas cloro: casi 40 personas resultaron afectadas

Dos de los trabajadores que habrían inhalado la sustancia venenosa se encuentra en UCI.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y redes sociales
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y redes sociales

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Trabajadores del sector conocido como Parque Industrial Montana, en el municipio de Mosquera, se vieron afectados por una "botella pequeña con fuga activa" de gas cloro, según el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En total, son 38 personas las que resultaron afectadas por la inhalación de gas. De ellas, 36 fueron trasladadas a centros asistenciales en el mismo municipio y Facatativá y otras dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Por fuga de amoníaco, cuatro trabajadores resultaron afectados en planta de reconocida empresa en Medellín
RELACIONADO

Por fuga de amoníaco, cuatro trabajadores resultaron afectados en planta de reconocida empresa en Medellín

De acuerdo con los organismos de emergencias, "las mediciones iniciales del ambiente registraron 17 ppm de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana".

Sobrecupo hospitalario fue declarado en Mosquera y pacientes tendrán que esperar un poco más para ser atendidos:

El Hospital María Auxiliadora de Mosquera, uno de los que recibió a más pacientes afectados, informó que, debido al sobrecupo, sus pacientes tendrían que esperar un poco más para ser atendidos:

"En nuestro servicio de urgencias se han recibido hasta el momento 22 pacientes afectados por la situación en mención, por lo que, de manera inmediata, nuestro equipo asistencial activó los protocolos de atención de emergencias, garantizando la valoración y tratamiento oportuno de cada uno de los pacientes. A todos se les suministró oxígeno y se controlaron síntomas como hipertensión y dolor de cabeza entre otros, logrando su estabilización clínica".

Esta fue la causa de muerte de la familia encontrada en hotel de San Andrés: ¿Quién responde?
RELACIONADO

Esta fue la causa de muerte de la familia encontrada en hotel de San Andrés: ¿Quién responde?

¿Por qué es peligrosa la exposición al gas cloro?

El gas cloro, ampliamente utilizado en procesos industriales y productos de limpieza doméstica, representa un riesgo significativo para la salud por su alta toxicidad.

Clasificado como un irritante pulmonar, este gas venenoso puede causar daños agudos tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores, especialmente cuando se inhala en concentraciones elevadas o durante períodos prolongados. A pesar de que su fuerte olor permite una detección temprana, la exposición accidental sigue siendo común en entornos industriales y residenciales.

Los síntomas más frecuentes tras el contacto con gas cloro incluyen ardor en los ojos (conjuntiva), garganta y vías respiratorias, además de posibles episodios de broncoespasmo.

En casos graves, la inhalación puede derivar en lesiones pulmonares severas e incluso edema pulmonar retardado, una complicación potencialmente mortal. La gravedad de la intoxicación depende directamente de la dosis y el tiempo de exposición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ideam

Ideam alerta: así será el clima en Colombia en el inicio de octubre de 2025

Caquetá

Cayó alias Camilo, integrante de la red de apoyo del frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias

Antioquia

Niños desplazados en Antioquia pudieron continuar con sus estudios: profesores llegaron al mismo albergue

Otras Noticias

Richard Ríos

Autogol de Richard Ríos con Benfica: Chelsea se va arriba del marcador en Champions

Mala fortuna para Richard Ríos con Benfica: el colombiano anotó un autogol y puso en ventaja al Chelsea en la Champions.

Inteligencia Artificial

¿Cómo aprender a usar el nuevo Modo IA de Google para sacarle el máximo provecho?

La funcionalidad ya está disponible para todos, tanto en la versión de escritorio como en las aplicaciones móviles para Android e iOS.

Donald Trump

Ultimátum del presidente Donald Trump a Hamás para responder al plan de paz en Gaza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá