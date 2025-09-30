Hay sobreocupación hospitalaria en Mosquera por fuga de gas cloro: casi 40 personas resultaron afectadas

Trabajadores del sector conocido como Parque Industrial Montana, en el municipio de Mosquera, se vieron afectados por una "botella pequeña con fuga activa" de gas cloro, según el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En total, son 38 personas las que resultaron afectadas por la inhalación de gas. De ellas, 36 fueron trasladadas a centros asistenciales en el mismo municipio y Facatativá y otras dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

De acuerdo con los organismos de emergencias, "las mediciones iniciales del ambiente registraron 17 ppm de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana".

Sobrecupo hospitalario fue declarado en Mosquera y pacientes tendrán que esperar un poco más para ser atendidos:

El Hospital María Auxiliadora de Mosquera, uno de los que recibió a más pacientes afectados, informó que, debido al sobrecupo, sus pacientes tendrían que esperar un poco más para ser atendidos:

"En nuestro servicio de urgencias se han recibido hasta el momento 22 pacientes afectados por la situación en mención, por lo que, de manera inmediata, nuestro equipo asistencial activó los protocolos de atención de emergencias, garantizando la valoración y tratamiento oportuno de cada uno de los pacientes. A todos se les suministró oxígeno y se controlaron síntomas como hipertensión y dolor de cabeza entre otros, logrando su estabilización clínica".

¿Por qué es peligrosa la exposición al gas cloro?

El gas cloro, ampliamente utilizado en procesos industriales y productos de limpieza doméstica, representa un riesgo significativo para la salud por su alta toxicidad.

Clasificado como un irritante pulmonar, este gas venenoso puede causar daños agudos tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores, especialmente cuando se inhala en concentraciones elevadas o durante períodos prolongados. A pesar de que su fuerte olor permite una detección temprana, la exposición accidental sigue siendo común en entornos industriales y residenciales.

Los síntomas más frecuentes tras el contacto con gas cloro incluyen ardor en los ojos (conjuntiva), garganta y vías respiratorias, además de posibles episodios de broncoespasmo.

En casos graves, la inhalación puede derivar en lesiones pulmonares severas e incluso edema pulmonar retardado, una complicación potencialmente mortal. La gravedad de la intoxicación depende directamente de la dosis y el tiempo de exposición.