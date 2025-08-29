Dos jóvenes DJs desaparecieron en Antioquia tras asistir a una fiesta en Puerto Triunfo

Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez salieron el jueves 21 de agosto con destino al corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. Ambos fueron contratados como DJs de música electrónica para una fiesta en la zona. Sin embargo, tras finalizar el evento, sus familiares perdieron el rastro.

El último rastro fue el viernes 22 de agosto, a las 4:00 de la mañana, cuando Andrés Camilo llamó a su novia. Según las primeras indagaciones de las autoridades locales, cuando los jóvenes se desplazaban para llegar a la fiesta, fueron dejados en el municipio de San Luis.

La última conversación por chat de Andrés Camilo con su novia

En la conversación entre Andrés Camilo y su novia sobre las 12:00 de la madrugada del viernes 22 de agosto, el joven le comentó las dificultades en la carretera con destino a Doradal por un derrumbe, lo que no permitió que avanzaran con normalidad.

Las últimas conversaciones de los jóvenes ya son materia de investigación por parte de las autoridades.

Familiares de Andrés Camilo y Kevin ya reportaron su desaparición en la Fiscalía

Ante la ausencia de comunicación, familiares de Andrés Camilo y Kevin interpusieron la denuncia ante la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía para ubicar a los jóvenes lo antes posible.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Ubpd, en Colombia actualmente hay 126.895 registros de desapariciones relacionadas con el conflicto armado y otros hechos violentos.

Si alguna persona sabe del paradero de los jóvenes, puede comunicarse a través de las líneas 3135074382 y 3002213331, o hacerlo en la línea nacional del 123.