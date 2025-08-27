CANAL RCN
Colombia

Por sentencia de la JEP, continuará la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera

La decisión se dio tras una tutela que concede el amparo de los derechos fundamentales a la búsqueda de personas desaparecidas.

JEP encontró nuevos cuerpos hallados en la escombrera
Foto: JEP

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
05:36 p. m.
La Sala de Apelaciones del Tribunal para la Paz de la JEP aprobó en segunda instancia una tutela interpuesta por Luz Enith Franco, esposa de una de las víctimas de desaparición forzada en Medellín.

El fallo ordena que la mesa técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Ubpd, se convoque de manera inmediata para coordinar la participación de la entidad en la excavación forense de La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín.

La tutela concede el amparo de los derechos fundamentales a la búsqueda de personas desaparecidas.

Sobre la sentencia de la Sección de Apelación de la JEP

Este miércoles 27 de agosto, la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), compartió en sus redes sociales la sentencia de la Sala de Apelaciones sobre la participación de la Ubpd en La Escombrera.

El documento muestra la respuesta a la apelación de Luz Enith Franco, esposa de Arles Edison Guzmán Medina, víctima de desaparición forzada, ante una acción de tutela que presentó para que la Ubpd fuese incluida nuevamente en el proceso de búsqueda.

¿Cuántos cuerpos se han encontrado en La Escombrera?

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hasta la fecha se han encontrado seis víctimas en La Escombrera, tres de las cuales ya fueron identificadas y entregadas a sus seres queridos para la digna sepultura. Estos hallazgos conforman el universo provisional de hechos del Subcaso Antioquia, en el Caso 08.

