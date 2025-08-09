CANAL RCN
Colombia

Bogotá tendrá más policías: 1.500 uniformados llegarán en pocos meses

Así lo anunciaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde Carlos Fernando Galán tras un consejo de seguridad.

Policías en Bogotá.
Policías en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
09:11 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo reunido este lunes 8 de septiembre con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El propósito de este encuentro fue tratar la seguridad de la capital.

La reunión fue un consejo extraordinario desarrollado en el Palacio del Liévano. Sánchez sostuvo que, si bien en Bogotá no hay control de áreas por bandas criminales, sí hay una alta influencia de estructuras criminales vinculadas a actividades comerciales.

1.500 policías llegarán a Bogotá en los próximos ocho meses

Además, señaló que la Nueva Junta del Narcotráfico no hace referencia como tal a un grupo en particular, sino que es un concepto que abarca al accionar delictivo de diferentes estructuras.

Tras el consejo, una de las medidas que se tomó fue la llegada de 1.500 policías a Bogotá. El despliegue se llevará a cabo durante los próximos ocho meses. Es decir, en este semestre llegarán 800 uniformados.

En mayo se espera la entrada de los 700 restantes. “Es muy bueno porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado en los últimos años y que ha tenido dificultades en sus capacidades para enfrentar los retos”, sostuvo Galán.

De igual forma, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, informó que las direcciones de la entidad brindarán apoyo en las localidades de Bogotá. La idea es fortalecer los cuadrantes y tener una mejor reacción ante las circunstancias.

Inseguridad en Bogotá: cifras oficiales

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía presenta un balance sobre los delitos que ocurrieron en Bogotá. Las cifras recogen el periodo del 1 de enero hasta el 31 de julio.

Los crímenes que tuvieron una reducción con respecto al mismo intervalo de 2024 fueron: los sexuales (-11.4%), extorsión (-15.6%), hurto a comercio (-27.7%), hurto a entidades financieras (-50%), hurto a residencias (-7-2%), hurto de automotores (-34.4%) y hurto a motocicletas (-29.3%).

En cambio, los que se incrementaron fueron: homicidios (+5.3%), hurto a personas (+0.1%), hurto abigeato (+100%), lesiones personales (+4.8%), secuestro (+237.5%) y violencia intrafamiliar (+20.7%).

