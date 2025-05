Estos eran los bienes de alias El Cebollero en El Poblado: estaban avaluados por casi $4 mil millones

En Medellín, las autoridades continúan incautando cimientos económicos del crimen organizado. Esta vez, el turno fue para Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido como alias El Cebollero, un viejo integrante de la estructura mafiosa ‘La Oficina’ y quien también tuvo nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Gracias a un operativo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Justicia Transicional y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se logró la entrega efectiva de cinco bienes inmuebles que estuvieron en poder del señalado criminal.

Estos eran los bienes de alias El Cebollero en El Poblado

La reciente acción judicial permitió la recuperación de un apartamento, dos parqueaderos y dos cuartos útiles, todos ubicados en El Poblado, una de las zonas de mayor valorización en Medellín.

Según la investigación, estas propiedades fueron compradas con dinero proveniente de actividades delictivas relacionadas con su paso por ‘La Oficina’, por lo que pasaron a manos del Estado para ser destinadas a la reparación de quienes fueron afectados por el accionar violento de estos grupos.

El valor comercial de estos bienes asciende a $1.385 millones, y se suman a otros ocho inmuebles ya recuperados este año, que en conjunto elevan el valor total de los bienes incautados a $3.927 millones.

¿Quién es alias El Cebollero en Medellín?

Aunque hoy se encuentra en libertad condicional, alias El Cebollero fue condenado por los delitos de lavado de activos agravado y concierto para delinquir, luego de comprobarse su participación en operaciones ilícitas y su vínculo directo con estructuras criminales.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables de haber consolidado rutas de lavado de dinero en Medellín, valiéndose de inversiones inmobiliarias y comerciales que sirvieron como fachada para esconder recursos de origen ilícito.

Pese a que ya ha pagado parte de su condena, su nombre sigue vinculado a varias investigaciones. Con la entrega de sus bienes no solo pierde poder económico, sino que se avanza en el objetivo de desarticular estas redes financieras.

¿Para qué serán usados los bienes incautados a alias El Cebollero?

Los bienes entregados pasan ahora al control del Fondo para la Reparación de las Víctimas, que será el encargado de destinarlos a iniciativas que permitan atender y resarcir a personas afectadas por el conflicto y por las acciones criminales de estructuras como ‘La Oficina’.

La acción busca dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que contempla la Ley de Justicia y Paz.