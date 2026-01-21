CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuáles son los grupos armados que operan en la frontera de Colombia con Ecuador?

Por causa de la inseguridad, Ecuador anunció aranceles a los productos provenientes de Colombia.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 21 de 2026
08:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dio este miércoles 21 de enero un sorpresivo anuncio. Le impuso un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que aplicará desde el domingo 1 de febrero.

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador
RELACIONADO

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

“Esa tasa va a servir para financiar la seguridad. La tecnología y el control fronterizo cuestan”, declaró el mandatario en diálogo con El Tiempo durante el Foro de Davos en Suiza. También mencionó estar descontento con el Gobierno de Gustavo Petro sobre el manejo que le ha dado a los grupos armados.

Aranceles del 30 % a las importaciones colombianas

Ecuador es uno de los agentes económicos más importantes para Colombia, por causa de la zona fronteriza en la que cientos de productos pasan. Muestra de ello son las cifras de Analdex, las cuales apuntan que entre enero y noviembre de 2025, hubo exportaciones de 1.673 millones de dólares.

Los tres sectores que recibirán con más creces los aranceles son: la energía eléctrica, el automotriz y la farmacéutica.

El motivo de esta decisión, tal y como mencionó Noboa, responde a la falta de medidas de seguridad en la frontera. “Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, afirmó.

Disidencias y Los Choneros en la frontera

Colombia y Ecuador comparten 586 kilómetros de territorio. La principal amenaza son los Comandos de Frontera, los cuales operan en Nariño y Putumayo. También están presentes las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’ y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Mientras que en el lado del país vecino están Los Choneros.

"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare
RELACIONADO

"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare

La Coordinadora se especializa en la producción de droga, mientras que el frente de ‘Mordisco’ concentra sus actividades en el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales.

“Esta seguridad de inseguridad ya nos está afectando con vecinos que tenemos relación de carácter comercial”, afirmó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Preso condenado por delitos graves se fugó durante traslado médico en Bello: ¿quién es y cómo ocurrió?

Animales

Rescatan a dos perros que, según denuncias, habrían sido abusados sexualmente en un barrio de Bogotá

Cundinamarca

Familia de Valeria Afanador pidió que la rectora del colegio de Cajicá sea imputada

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga

Ewil Murillo abrió el marcador de Santa Fe frente a Junior en la gran final de la Superliga. Vea la anotación.

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

A través de un comunicado oficial, el equipo de Yeison Jiménez vuelve a pronunciarse y le ponen el ojo encima a los homenajes que está recibiendo.

Estados Unidos

Demócratas buscan que los recursos utilizados para detener inmigrantes se destinen a programas sociales en los EE. UU.

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud amenaza con millonaria multa a Hospital Universitario de Santander

Ministerio de Vivienda

Gobierno Nacional lanza convocatoria con subsidios de hasta 22 SMMLV para mejoramiento vivienda