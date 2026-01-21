¿Cuáles son los grupos armados que operan en la frontera de Colombia con Ecuador?

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dio este miércoles 21 de enero un sorpresivo anuncio. Le impuso un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que aplicará desde el domingo 1 de febrero.

“Esa tasa va a servir para financiar la seguridad. La tecnología y el control fronterizo cuestan”, declaró el mandatario en diálogo con El Tiempo durante el Foro de Davos en Suiza. También mencionó estar descontento con el Gobierno de Gustavo Petro sobre el manejo que le ha dado a los grupos armados.

Aranceles del 30 % a las importaciones colombianas

Ecuador es uno de los agentes económicos más importantes para Colombia, por causa de la zona fronteriza en la que cientos de productos pasan. Muestra de ello son las cifras de Analdex, las cuales apuntan que entre enero y noviembre de 2025, hubo exportaciones de 1.673 millones de dólares.

Los tres sectores que recibirán con más creces los aranceles son: la energía eléctrica, el automotriz y la farmacéutica.

El motivo de esta decisión, tal y como mencionó Noboa, responde a la falta de medidas de seguridad en la frontera. “Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, afirmó.

Disidencias y Los Choneros en la frontera

Colombia y Ecuador comparten 586 kilómetros de territorio. La principal amenaza son los Comandos de Frontera, los cuales operan en Nariño y Putumayo. También están presentes las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’ y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Mientras que en el lado del país vecino están Los Choneros.

La Coordinadora se especializa en la producción de droga, mientras que el frente de ‘Mordisco’ concentra sus actividades en el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales.

“Esta seguridad de inseguridad ya nos está afectando con vecinos que tenemos relación de carácter comercial”, afirmó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.