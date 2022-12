Ojo: Esta es la razón por la que anularán miles de pasaportes en Colombia

Hace algunos meses se desató un colapso en el trámite para la solicitud del pasaporte colombiano, y aunque la crisis fue solventada, la Oficina de Pasaportes anunció en los últimos días que al menos 7.000 pasaportes serán anulados. Pero ¿cuál es la razón?

Es importante que las personas que tengan entre sus planes un viaje próximo tomen en cuenta que se invalidarán miles de estos documentos.

Este anuncio se da en simultáneo con el requerimiento que se emitió hace algunas semanas sobre el cambio obligatorio de pasaporte de niños cuando adquieran su tarjeta de identidad y mayores de 18 años al tramitar la respectiva cédula de ciudadanía.

¿Cuáles son los pasaportes que van a anular?

La Oficina de Pasaportes informó que en lo corrido del año 2022, más de 76 mil ciudadanos iniciaron el proceso de trámite del documento por primera vez, este masivo incremento de solicitudes ocasionó que siete mil documentos se mantengan represados y en riesgo de ser devueltos a Cancillería por no haber sido retirados.

La entidad hizo un llamado a las personas que hayan realizado el trámite completo y no han ido a buscar el documento para que se acerquen a las oficinas de recepción con su respectivo documento de identidad y el recibo de pago para el retiro de su pasaporte.

En caso de pasar un lapso de seis meses sin retirar el documento, una vez haya sido notificado de que este fue impreso y entregado a la oficina, el mismo será devuelto a la Cancillería, quien tomará la decisión de retenerlo, invalidarlo o destruirlo.

Cambio obligatorio del pasaporte

La resolución que suspendía este cambio de pasaporte en estos casos contaba con una validez de un año. Para el próximo 14 de diciembre de 2022 finaliza su vigencia. Se conoció que, por ahora, no hay disposición para ampliar esta medida, por lo cual volverá a ser obligatorio el cambio del documento.

Es decir que, a pesar de que a niños de siete años y a quienes cumplen 18 años no se les ha exigido el cambio de pasaporte a lo largo del 2022, esto ya volverá a ser obligatorio a partir del 14 de diciembre del presente año.

De no hacerse esto, las autoridades migratorias no podrán autorizar la salida del país de las personas a quienes esta resolución cobijaba que no renueven su documento.