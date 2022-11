¿Qué hacer si pierde su pasaporte en el extranjero?

Para todo ciudadano colombiano, el pasaporte es un documento indispensable si se busca viajar de forma legal a otro país, sin importar el periodo de duración de la estadía.

Sin embargo, una situación que puede llegar a presentarse estando fuera del país es la pérdida del pasaporte, ya sea por un hurto o algún otro motivo. La pregunta que se hacen los ciudadanos a quienes esto les ocurre es ¿qué hacer al si pierde el pasaporte en otro país?

Lo primero que deben hacer es acudir a la policía local para reportar el caso, y que haya una constancia de esto. Seguido, debe acudir a la embajada del país, en donde deben darle un nuevo documento que le permita viajar de regreso al país de residencia. Cabe resaltar que este documento es gratuito, pero solo sirve para regresar a Colombia.

Una vez estando de vuelta en Colombia, la persona debe iniciar los trámites para obtener su nuevo pasaporte.

¿Cuánto cuesta pedir un nuevo pasaporte?

En las embajadas también es posible solicitar un pasaporte de emergencia, el cual tiene una vigencia de siete meses, y tiene un costo diferente dependiendo del lugar donde se encuentre la persona. En Europa, el costo es de 748.067 pesos, mientras que en el resto del mundo, cuesta 1.045.000 pesos.

Por otro lado, el pasaporte ordinario, el cual tiene una vigencia de diez años, tiene un costo de 506.900 pesos en Europa, y 700.000 en el resto del mundo. Si se hace la solicitud de este pasaporte, la entrega aproximada es dentro de ocho días después de haberlo pagado.

Una situación que puede llegar a ocurrir es que la persona pierda su pasaporte en un país donde no hay embajada ni consulado de su nacionalidad. En caso de que esto pase, los trámites son más complicados, puesto que las solicitudes de pasaporte deben hacerse mediante la embajada del país más cercano. En el caso de que no haya embajada colombiana, la persona debe buscar embajada o consulado de una nación cercana (Venezuela, Ecuador, Perú, etc), y hacer los trámites mediante esta. Al hacer esto, los costos y plazos tienen un aumento considerable.

Si la persona que perdió el documento y puso la denuncia con las autoridades llegase a recuperarlo, debe acudir nuevamente a donde lo reportó para que el proceso de la denuncia sea anulado, y el documento tenga validez. Sin embargo, si ya obtuvo un documento en la embajada, y después recupera el extraviado, ese documento recuperado ya no tendrá validez.

Cambio obligatorio en pasaportes colombianos

El próximo 14 de diciembre de 2022, vencerá una resolución que permitía que las personas que cumplían siete años, o pasaban a la mayoría de edad, no tuvieran que renovar su pasaporte. Esto debido a la acumulación de citas que había en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para expedir pasaportes.

Sin embargo, a partir del 14 de diciembre, volverá a ser obligatorio que las personas que cumplen siete años, o 18 años, renueven su pasaporte.