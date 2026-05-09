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Así se disputarán los cuartos de final de la Liga Colombiana: América y Santa Fe jugarán en Cali

Ocho equipos disputan las llaves eliminatorias de la Liga Colombiana en Bogotá, Ibagué y Cali este 9 de mayo.

Fotos: Colprensa

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
02:42 p. m.
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Este sábado arrancan los cuartos de final de la Liga Colombiana con ocho equipos que se disputarán la llegada a la gran final del torneo. Tres ciudades colombianas serán escenario de los enfrentamientos: Bogotá, Ibagué y Cali, donde se disputará el partido más atractivo de la jornada.

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El encuentro más esperado será en el Pascual

Será el Estadio Olímpico Pascual Guerrero el que acogerá a partir de las 8:20 de la noche el encuentro entre América de Cali e Independiente Santa Fe.

Santa Fe llega con bajas sensibles para estos cuartos de final, mientras que el conjunto escarlata buscará sacar una buena renta para la ventaja del juego de vuelta que se disputará en Bogotá la otra semana.

David González, técnico del América de Cali, habló en una rueda de prensa sobre la importancia de recibir apoyo de la hinchada, además exaltó las capacidades de competir del equipo rival.

Las autoridades activarán un dispositivo de seguridad especial desde las 6 de la tarde para proteger a los asistentes al encuentro de cualquier alteración de orden público que se pueda presentar.

Atlético Nacional enfrentará al Internacional de Bogotá

En Bogotá, el Atlético Nacional, el mejor equipo de la fase regular, enfrentará al Internacional de Bogotá en el estadio de techo. Los verdolagas buscan su estrella número 19 en el fútbol colombiano.

Por su parte el Internacional de Bogotá, que nació este año en reemplazo de La Equidad, se convirtió en la revelación del torneo al clasificarse a los play-offs a pesar de caer ante Santa Fe en la última fecha. El estadio de techo recibirá cerca de 8.000 espectadores para este encuentro.

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Entretanto, en Ibagué, el Deportes Tolima, líder del grupo B en la Copa Libertadores, recibirá al Deportivo Pasto, tercer mejor equipo del todos contra todos.

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