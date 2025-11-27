¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?
El CNE emitió sanciones administrativas contra la campaña 'Petro Presidente' por violación de topes y financiación prohibida durante la primera y segunda vuelta de 2022.
Noticias RCN
01:34 p. m.
Consejo Nacional Electoral anunció este 27 de noviembre la sanción administrativa en contra de la campaña 'Petro Presidente' por violación de topes electorales y financiación prohibida.
Con una votación de 6-3, la Sala Plena del CNE dictó medidas administrativas sobre tres miembros de la campaña y dos colectividades políticas que acompañaron las aspiraciones del entonces candidato Gustavo Petro.
La ponencia sancionatoria fue aprobada con votos de los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. Los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge I. Acuña, votaron en contra.
¿Quiénes son los sancionados?
Las sanciones del CNE recaen sobre tres personas: el entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a tesorera Lucy Mogollón y la auditora Mary Lucy Soto.
Sobre los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también recae la decisión.
Cabe resaltar que Gustavo Petro no es mencionado en la sanción, pues el CNE no tiene competencia debido a su fuero como primer mandatario. Respecto a él, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de investigar y dictar eventuales sanciones al presidente.
¿Cuánto tendrán que pagar los sancionados?
Los sancionados por el CNE, quienes tenían a cargo las finanzas de la campaña y los reportes de gastos e ingresos durante la contienda, deberán pagar dos multas económicas.
Por la primera vuelta se habla de $2.252 millones por financiación prohibida y $2.447 millones por violación de topes; mientras que por la segunda vuelta serán $627 millones por financiación prohibida y $596 millones por violación de topes.
De acuerdo con la Sala Plena del CNE, la campaña 'Petro Presidente' evidenció irregularidades por más de $3.000 millones en violación de topes y más de $3.600 millones por gastos no reportados.
Se habla de un aporte por más de $500 millones por parte de Fecode, una donación de $121 millones de la USO, el pago a más de 30.000 testigos electorales por $931 millones y gastos de propaganda por más de $356 millones, solo en la primera vuelta.
En la segunda vuelta, el CNE identificó que no se reportó el pago por más e $100 millones para el evento del 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá (día en el que ganó la Presidencia), así como el pago a testigos electorales por $177 millones, los gastos por más de $530 millones por parte de la Colombia Humana y aportes hechos por la USO de casi $379 millones.