Estudiante sobreviviente al ataque de encapuchados en la Universidad Nacional rompió el silencio

Un grave hecho de violencia se registró al interior de la Universidad Nacional en Bogotá, en donde tres estudiantes resultaron heridos con arma blanca tras ser atacados por un grupo de encapuchados.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, uno de los sobrevivientes rompió el silencio y contó cómo vivió los angustiosos minutos en los que creyó que no saldría con vida.

¿Qué contó el estudiante que sobrevivió al ataque de encapuchados en la Universidad Nacional?

Aún recuperándose de las heridas, Kevin Arriguí, representante estudiantil de la Universidad Nacional, relató los momentos de terror que vivió cuando, junto a otros dos estudiantes, fue atacado por varios encapuchados armados con cuchillos al interior del campus.

Según explicó, todo ocurrió cuando decidieron retirar algunas pancartas instaladas por quienes, asegura, pertenecerían a un sindicato dentro de la universidad.

Decidimos ejercer el derecho a la protesta y fuimos a retirar algunas de las pancartas que ellos tienen en la periferia de la universidad.

Lo que comenzó como una diferencia terminó convirtiéndose, según su testimonio, en un violento ataque que casi le cuesta la vida.

¿Cómo logró sobrevivir a las puñaladas?

Kevin aseguró que fue atacado en repetidas ocasiones con armas blancas. Explicó que una chaqueta de cuero que llevaba puesta evitó que varias de las puñaladas penetraran su cuerpo.

De acuerdo con su relato, recibió ocho intentos de apuñalamiento. Dos de ellos lograron herirlo: uno en un brazo y otro en una pierna.

Me alcanzaron a propinar una acá en el brazo y por acá en la pierna. En la madrugada la doctora me hizo los respectivos procedimientos y un TAC para verificar que los pulmones no hubieran sufrido afectaciones.

Aunque sus lesiones no comprometieron órganos vitales, deberá permanecer incapacitado durante siete días mientras continúa su recuperación.

¿Cuál es el estado de los otros estudiantes heridos?

El representante estudiantil confirmó que no fue la única víctima. Uno de los jóvenes atacados permanece bajo observación médica y tendrá una incapacidad cercana a los 40 días debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión.

El ataque ocurrió dentro de uno de los edificios del campus y, según las denuncias, los responsables actuaron con extrema violencia antes de huir del lugar.

Nunca pensé que cruzaran ese límite.

Más allá de las heridas físicas, Kevin aseguró que durante el ataque sintió que los agresores tenían la intención de acabar con sus vidas y manifestó que ahora teme por su seguridad y la de su familia.

Nunca pensé que unas personas tuvieran esa mentalidad de cruzar un límite como lo cruzaron con nosotros, donde de verdad se les dio la intención de asesinarnos.

¿Qué dijeron las directivas de la Universidad Nacional?

Tras conocerse el caso, la Universidad Nacional rechazó de manera categórica lo ocurrido y pidió a las autoridades identificar y judicializar a los responsables.

El rector de la institución también se pronunció y dejó un mensaje contundente frente a los hechos:

Ninguna diferencia justifica la violencia.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer la identidad de los encapuchados que participaron en la agresión, ya que todos ocultaban sus rostros al momento del ataque.