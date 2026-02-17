CANAL RCN
Encuentran en Gachancipá el cuerpo de un estudiante de 16 años reportado como desaparecido

Se trata de Cristian Esneider Martín, quien acababa de iniciar sus estudios en Matemáticas en la Universidad El Bosque.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
11:20 a. m.
Este 17 de febrero la Policía de la Sabana confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven de 16 años que había sido reportado como desaparecido por su mamá, apenas un día antes, ante la estación de Policía de Gachancipá.

De acuerdo con las autoridades, la mujer llegó a la estación en horas de la tarde, afirmando que desde la madrugada de ese lunes no conocía nada sobre el paradero de su hijo menor de edad.

Al parecer, el joven había salido con rumbo a la Universidad El Bosque, en Bogotá, en donde empezaba a cursar sus estudios de Matemáticas y Ciencias de Datos.

Así hallaron el cuerpo del joven estudiante

Según el reporte de la Policía, el cuerpo del menor fue hallado, gracias al rastreador GPS de su celular, en zona rural del municipio de Gachancipá.

Ante la alerta, agentes especializados se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones.

Hasta ahora se sabe que el cuerpo fue encontrado suspendido en la rama de un árbol, por lo que inmediatamente se acordonó la zona y se iniciaron las labores para la inspección técnica del cadáver.

Personal de la Sijin y la Fiscalía están al frente de las pesquisas para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

¿Quién era el joven hallado muerto en Gachancipá?

Desde la universidad se confirmó que el menor, identificado como Cristian Esneider Martín, había ingresado becado por el programa Jóvenes a la E.

A través de un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento del menor y envió un mensaje de condolencias a la familia, poniendo a disposición sus canales de apoyo psicosocial en caso de ser requeridos.

