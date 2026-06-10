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¿Por qué hubo impresionante granizada en Bogotá? Distrito respondió y entregó balance

Los parques quedaron cubiertos por capas de granizo y el aeropuerto El Dorado se vio perjudicado por un par de horas.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 06 de 2026
06:50 a. m.
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Durante la tarde del lunes 5 de octubre, se presentó una impresionante llovizna en Bogotá, a tal punto que hubo granizo.

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La lluvia se sintió en las localidades de Engativá, Kennedy, Suba, Fontibón y Los Mártires. Además, llevó a que el aeropuerto El Dorado suspendiera temporalmente las operaciones.

¿En qué partes hubo granizada?

A través de redes sociales, se viralizaron videos de los parques, los cuales quedaron completamente blancos por el hielo. Si bien la lluvia es frecuente en Bogotá, no suele ser común que esté acompañada de granizo.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) presentó un balance de este hecho, el cual comenzó a las 2:20 p. m., acorde a los registros en el Sistema de Alerta (SAB). También se dieron colapsos de árboles e inundaciones.

Un dato no menor es que el país se encuentra afrontando los efectos del fenómeno de El Niño, concretamente la reducción de lluvias y sequías. En ese orden de ideas, ¿por qué ocurrió una granizada de esta magnitud en un periodo donde las condiciones deberían ser contrarias?

¿Cómo se produce la granizada?

Guillermo Escobar Castro, el director del Idiger, respondió: “Es normal que esto suceda a pesar de que estemos influenciados por el fenómeno de El Niño (…) Podemos tenerlas a lo largo del mes de octubre y noviembre; tenemos que estar preparados”.

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Ahora bien, ¿cómo se produce el granizo? Esta incógnita es explicada por el UCAR Center for Science Education de Colorado, Estados Unidos. Por un lado, indica que, efectivamente, el granizo puede producirse incluso en temporadas de verano o de altas temperaturas.

Cuando se dan tormentas eléctricas, los vientos dentro de las nubes acumulan agua que se puede llegar a congelar y, al momento de llegar a cierto tamaño, termina cayendo en forma de granizo.

A pesar de no ser de gran peso, lo cierto es que el hielo puede generar abolladuras en carros o romper los vidrios.

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