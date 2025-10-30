CANAL RCN
Colombia

Escándalo en Apartadó: exalcalde sería responsable de un desfalco que supera los $70.000 millones

El exalcalde de Apartadó, Antioquia, Héctor Rangel, actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Foto: Fiscalía General de la Nación
Noticias RCN

octubre 30 de 2025
03:47 p. m.
Noticias RCN conoció detalles de la situación que enfrenta el exalcalde de Apartadó Antioquia, Héctor Rangel, quien actualmente es prófugo de la justicia.

Buscan a exalcalde de Apartadó, Antioquia, por presunto desfalco

Hace algunas semanas, una juez revocó la decisión de libertad luego de haber sido capturado por presuntos actos de corrupción en el municipio, por más de 3.500 millones de pesos.

Ahora, se le suma una investigación por un presunto desfalco de más de 70.000 millones de pesos en Apartadó. La Dijín de la Policía investiga si estos dineros están siendo utilizados para financiar campañas políticas en la región del Urabá antioqueño.

Este medio obtuvo acceso al auto emitido por una juez que revocó la decisión de libertad del 24 de septiembre luego de haber sido capturado por presuntos actos de corrupción en el municipio.

“En consecuencia, imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, y medida aseguramiento de detención domiciliaria a los señores Luis Arnobio Cuesta Borja, Édison Alberto Mosquera Quinto y Diego Andrés Cardona Doria”, se lee en el documento.

Exalcalde de Apartadó, Antioquia, está prófugo de la justicia

De inmediato, el juzgado emitió la orden de captura del exalcalde y de otros dos de sus exfuncionarios; el exsecretario de hacienda y el exsubsecretario financiero. Estos últimos fueron capturados hace pocas horas por la Dijín de la Policía.

Ahora, la Fiscalía adelanta una nueva investigación en contra del exalcalde por otro presunto desfalco. Esta vez por más de 70.000 millones de pesos.

Dentro de estas irregularidades, las autoridades identificaron cinco contratos donde posiblemente habría irregularidades de desviación de dineros.

