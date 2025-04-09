CANAL RCN
Colombia

Exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, enfrenta cargos por presunto uso indebido de recursos públicos

Según la investigación, en calidad de alcalde, habría suscrito un pagaré con el IDEA por un monto de $272.838.870.

Foto: Procuraduría

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
05:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Morel Alfonso Mazo Gutiérrez, exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, y contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda de esa municipalidad.

Cayó en Medellín narcotraficante estadounidense que distribuía analgésicos adictivos
RELACIONADO

Cayó en Medellín narcotraficante estadounidense que distribuía analgésicos adictivos

Formulan cargos a exalcalde de Sabanalarga, Antioquia

Ambos son investigados por la presunta destinación irregular de recursos provenientes de un crédito otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Según la investigación, el 27 de diciembre de 2019, Mazo Gutiérrez, en calidad de alcalde, habría suscrito un pagaré con el IDEA por un monto de $272.838.870.

Dicho préstamo hacía parte de un crédito de fomento que, conforme al contrato de empréstito número 0060 de 2017 y a un otro sí firmado en 2018, estaba destinado a la construcción de la placa polideportiva de la vereda El Llano de Oro.

“El ente de control pudo verificar que el 27 de diciembre de 2019, Mazo Gutiérrez, en su condición de alcalde, presuntamente suscribió un pagaré con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), a título de préstamo por un valor de $272.838.870, por concepto de crédito de fomento, el cual quedo perfeccionado en el contrato de empréstito número 0060 del 24 de julio de 2017 y un otro Sí No. 1 del 12 de septiembre de 2018, y que el Municipio de Sabanalarga destinaría para la construcción de la placa del polideportivo ubicado en la vereda El Llano de Oro”, detalló la Procuraduría.

No obstante, el Ministerio Público encontró indicios de que los recursos habrían tenido un uso diferente al establecido, lo que motivó la apertura del proceso disciplinario.

Entre las pruebas analizadas figuran copias del pagaré y del acuerdo municipal en el que se autorizaba modificar la destinación del empréstito.

30 sicarios, feminicidas y abusadores fueron capturados en Bogotá: ¿quiénes son y qué hicieron?
RELACIONADO

30 sicarios, feminicidas y abusadores fueron capturados en Bogotá: ¿quiénes son y qué hicieron?

Investigan a exalcalde de Sabanalarga, Antioquia: Esta es la razón

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia determinó que las actuaciones de los exfuncionarios podrían constituir una falta disciplinaria gravísima, al comprometer el manejo de dineros públicos en un proyecto que no cumplió con los fines para los cuales fueron aprobados.

Con esta decisión, el proceso entra en etapa de juicio disciplinario, en la que se definirá si los exservidores incurrieron en irregularidades que ameriten sanciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía

Corte Constitucional

Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia

Universidad Nacional

Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

Otras Noticias

Selección Colombia

Atención: esta es la titular confirmada de Colombia, con la que buscará entrar al Mundial

La selección Colombia confirmó el once titular con el que enfrentará a Bolivia este jueves en búsqueda de su clasificación al Mundial.

Estados Unidos

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Robo en pleno matrimonio: hombre se infiltró en la fiesta de una boda y se llevó una caja de regalos con una fortuna.

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia