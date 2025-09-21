CANAL RCN
Excanciller Leyva ratificó sus señalamientos contra Petro y pidió a la Comisión de Acusaciones recolectar pruebas

Cita 82 incumplimientos, pide declaraciones de funcionarios, grabaciones e incluso adjunta una incapacidad siquiátrica de 2019.

septiembre 21 de 2025
07:23 p. m.
El excanciller Álvaro Leyva se mantiene en sus denuncias contra el presidente Petro. Así lo reafirma un documento que radicó hace dos semanas en la Comisión de Acusaciones.

Excanciller Leyva ratificó sus señalamientos contra Petro

Leyva, quien además pone sobre la mesa lo que serían otros episodios de desapariciones del presidente, incluso habló de un psiquiatra que habría tratado al mandatario.

En el documento, de 33 páginas, el excanciller les pide a los congresistas que sometan al presidente Gustavo Petro a exámenes médicos y pruebas de toxicología, además de acceder a su historia clínica, para esclarecer su estado de salud y comportamiento durante el ejercicio del poder.

“Solicité públicamente al doctor Petro, una prueba médica de su condición. Si su estado no es grave, demuéstrelo. Creo que es necesario conocer su habeas corpus medicinal con informe profesional sobre la condición de su salud mental; superar este tipo de enfermedad o enfermedades, requiere ayuda de especialistas en tales campos, según los entendidos”, se lee en el documento.

Leyva también aseguró que ha sido testigo de episodios que, a su juicio, muestran ausencias, improvisaciones y conductas erráticas del mandatario.

Además, relató que estos episodios se han repetido en viajes internacionales y en actos dentro del país.

En enero del 2023, en Davos, Suiza, el excanciller manifestó que fue él “quien se sintió en crisis a propósito de la estadía en Suiza de Gustavo Petro y sus no conocidos quehaceres. Se hizo mención en algunos círculos de la extraña presencia de unidades de la gendarmería de ese país”.

Para el mismo año, en Santiago de Chile, “el presidente, debo suponer que muy alegre, consumió bebidas alcohólicas, quizás en demasía. A su salida, fue ayudado discretamente por dos meseros. Para el día siguiente, estaba programada su presencia en el Palacio de los Tribunales de Justicia, para saludar al presidente de la Corte Suprema, para mi sorpresa y para quienes lo esperaban, sin excusa alguna, decidió no asistir”.

En Turquía, en febrero de 2023, Laura Sarabia le pidió a Leyva comunicar al presidente Petro con el presidente de Turquía. “La llamada se efectuó, pero Petro no apareció y mucho menos lo atendió. A la semana siguiente se me solicitó la repetición de la comunicación, Erdogan accedió. La nueva llamada la efectuó el jefe de Estado turco, pero la llamada fue desatendida por el presidente Petro”.

Tiempo después, en junio del 2023, en Alemania, “al responder el saludo, contrastó la intervención de Petro; totalmente deslucido; impropias sus palabras en todo sentido. Causó histórica molestia. Repito: histórica molestia”.

Ese mismo mes, pero en La Guajira, Leyva detalló que el presidente protagonizó un episodio “escandaloso e impropio” que, dice, tuvo varios testigos. “Tremendo espectáculo, el que dio el doctor Petro, que terminó en la más escandalosa y desvergonzadas situación por lo impúdica y sódica. Hay testigos”.

Los señalamientos del excanciller Leyva contra el presidente Petro

En las 33 páginas, el excanciller también adjuntó una incapacidad psiquiátrica de 2019 cuando Petro era senador y que Noticias RCN conoció, pero se abstiene de publicar por respeto a la privacidad de la historia clínica.

Leyva pide citar al médico psiquiatra tratante, quien, según él, cuenta “con amplia experiencia en manejo de pacientes con dependencia a drogas, alcohol y trastornos bipolares, puesto que es especialista externo en la clínica Montserrat”.

La denuncia está acompañada con un listado de 82 incumplimientos que reflejan una conducta presidencial irregular y reprochable. Y también, plantea 19 acciones investigativas, desde citar a miembros de la casa militar y de las comitivas, hasta enviar delegados a Francia, Chile, Alemania y China para corroborar sus versiones con las autoridades competentes e incluso corroborar versión a través grabaciones de establecimientos comerciales.

