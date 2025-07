Fiscalía adelanta indagación por audios de Álvaro Leyva sobre supuesto plan para tumbar a Petro

En las últimas horas, la Fiscalía ha adelantado una indagación por los audios en los que el excanciller Álvaro Leyva supuestamente estaba organizando un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro.

Las peticiones en torno a este caso, como la realizada por la vicepresidente Francia Márquez, se anexarán al proceso. Ella solicitó adelantar las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

¿Cuáles son los polémicos audios?

El escándalo que sacude la política tiene que ver con los audios que reveló el diario el País de España.

Al parecer, hace dos meses el excanciller Álvaro Leyva se reunió con asesores cercanos a la administración de Donald Trump. Su objetivo presuntamente fue recibir apoyo para un plan con el que se habría pretendido hacerle un golpe de Estado a Petro.

Leyva fue el primer ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno Petro. Su salida se dio en medio de la controversia generada por la licitación de pasaportes, la cual incluso le costó una destitución e inhabilidad.

De un tiempo para acá, el excanciller se había convertido en uno de los principales críticos de Petro. Tanto así que, por medio de cartas, reveló situaciones que le molestaron durante su etapa en el Gobierno.

En aquellas cartas, Leyva mencionó temas controversiales: un supuesto tema de drogas y el mandatario; y sus reproches hacia Laura Sarabia y Armando Benedetti.

El excanciller nuevamente está en el ojo del huracán. Se cree que habría intentado acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado; para ejercer presión internacional sobre Petro hasta hacerlo salir del cargo.

En el supuesto plan, Leyva presuntamente pretendía que la vicepresidenta Márquez ejerciera como jefa de Estado.

Vicepresidenta pidió que se investigue

Justamente fue la vicepresidenta quien le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, investigar este caso: “Deben darse sin demora todas las claridades a que haya lugar”.

Márquez aseguró que nunca se ha prestado para conspiraciones ni es instrumento de algún plan golpista.

“Hay que sacar ese tipo (…) Este país va al despeñadero (…) Yo no me puedo quedar donde estoy. Aquí vamos a mitad del camino, de un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño”, estas son algunas de las polémicas frases de los audios.

Por medio de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un fiscal realiza la investigación que permita corroborar lo que supuestamente habría efectuado Leyva.