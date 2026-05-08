Germán Vargas Lleras: el político colombiano que sobrevivió a dos atentados de las Farc

El país lamentó la noche del viernes, 8 de mayo, la muerte de Germán Vargas Lleras, el político colombiano que es recordado por distintas orillas políticas como un “gladiador”.

Y no es para menos. En vida, el exvicepresidente y fundador de Cambio Radical sobrevivió dos atentados de las extintas Farc, cuando era senador de la República.

El primer atentado arrancó tres dedos de su mano derecha:

El primero se registró en su oficina del Congreso, el 13 de diciembre de 2002. Sobre el mediodía, su mensajero dejó un paquete envuelto en plástico, que resultó ser un libro con explosivos en su interior.

El paquete estuvo sobre el escritorio de Vargas Lleras que, entonces era presidente de la Comisión Primera, hasta las 8:00 de la noche, cuando se dispuso a abrir la correspondencia.

La explosión le generó lesiones en el rostro y ambas manos, aunque fue su mano derecha la más afectada. Según el parte médico, le amputó los dedos meñique, anular y medio.

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El segundo atentado se registró tres años más tarde:

El 10 de octubre de 2005, cuando salía de dar una entrevista radial, una carrobomba explotó al paso de su caravana, sobre la calle 71 con carrera novena, en Bogotá.

En esta ocasión, Vargas Lleras salió ileso, pero nueve personas, entre ellas tres policías de su esquema de seguridad resultaron heridas. Además, las autoridades informaron que:

“El número de inmuebles de comercio afectados fueron 45 y el número de inmuebles residenciales afectados fueron 368, para un total de 403 inmuebles afectados”.

¿Qué pasó con la investigación de los atentados contra Vargas Lleras?

En 2020, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, atribuyó a su grupo la autoría de ambos atentados, en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos: “Reconoceremos ante las instancias de verdad, los dos atentados que las Farc-EP planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad”.

Un compromiso que, finalmente, cumplió en audiencias realizadas durante el 2025, cuando pidió perdón e informó que detrás de los atentados estuvieron integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN).

Además, en mayo de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó como víctima del conflicto a Germán Vargas Lleras, férreo crítico de las guerrillas, por crímenes no amnistiables cometidos por las Farc.